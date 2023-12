Israelilaisjoukot surmasivat kolme israelilaispanttivankia Gazassa

Israelilaisjoukot ampuivat Gazassa perjantaina hengiltä kolme panttivankia, kertoo Israelin asevoimat.

Asevoimien mukaan sotilaat olivat erehtyneet luulemaan israelilaispanttivankeja uhaksi, minkä seurauksena he ampuivat panttivankeja kohti ja nämä saivat surmansa.

Israelin asevoimat uskoo, että kolmikko oli joko paennut kaappaajiltaan tai nämä olivat jättäneet panttivangit jälkeensä. Asevoimien edustajan Daniel Hagarin mukaan kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa.

Hagari tähdensi asevoimien olevan vastuussa kaikesta tapahtuneesta.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kutsui panttivankien kuolemaa sietämättömäksi tragediaksi.

Yhdysvalloissa Valkoisen talon edustaja John Kirby kuvaili tapausta traagiseksi erehdykseksi. Hän kuitenkin sanoi, ettei tapahtumista ole täyttä kuvaa.

Israel: Gazassa edelleen toistasataa panttivankia

Israelin pommituksissa ja hyökkäyksessä on Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan kuollut noin 18 800 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.

Israel on pommittanut Gazan kaistaa voimakkaasti sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas iski Israeliin lokakuun alussa. Hamasin hyökkäyksessä kuoli israelilaisviranomaisten mukaan noin 1 200 ihmistä.

Israelilaisviranomaisten mukaan Hamas otti yhteensä yli 200 panttivankia, joista satakunta vapautettiin marraskuussa viikon kestäneen aselevon yhteydessä.

Aiemmin perjantaina Israel oli kertonut uskovansa, että Gazassa on edelleen noin 130 panttivankia, joista noin 110:n uskotaan olevan edelleen elossa.