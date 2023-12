Israelin iskut Gazan eteläosaan jatkuvat, kuolonuhrien määrä jo 18 000

Israelin ilmaiskut Gazan kaistan eteläosassa sijaitsevaan Khan Yunisin kaupunkiin ovat jatkuneet maanantaina, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittajat. Taisteluista ja pommituksista raportoidaan myös Gazan keski- ja pohjoisosissa.

Hamasin hallitseman Gazan terveysministeriön mukaan kuolonuhrien määrä Gazassa on noussut jälleen kymmenillä, ja Israelin hyökkäyksen seurauksena kuolleiden määrä noussut kokonaisuudessaan jo noin 18 000:een.

Khan Yunisissa sijaitsevaan sairaalaan tuotiin vuorokauden sisällä 32 ruumista, ministeriö kertoi tänään. Lisäksi kymmenien ihmisten kerrotaan kuolleen Gazan keskiosissa Nuseiratin ja Maghazin alueilla sekä pohjoisessa Gazan kaupungissa ja Jabaliassa.

Israelin mukaan sen armeija on surmannut noin 7 000 taistelijaa taisteluissa, jotka ovat keskittyneet Gazan eteläosiin. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan meneillään on Hamasin ”lopun alku”.

Israelilaissotilaita on Israelin asevoimien mukaan kuollut yli sata Gazan maahyökkäyksen aloittamisen jälkeen.

YK:n arvion mukaan ahtaasti asutun Gazan 2,4 miljoonasta ihmisestä 1,9 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa Israelin hyökkäyksen seurauksena. Israel on kehottanut siviilejä hakemaan turvaa Gazan eteläosista, mutta on samalla jatkanut iskujaan joka puolille aluetta.

Hamas varoitti eilen, että sen jäljellä olevat panttivangit eivät pääse Gazasta ulos hengissä, jos Israel ei suostu äärijärjestön vaatimuksiin ja vapauta lisää palestiinalaisvankeja. Israelin mukaan Hamasin hallussa on marraskuun vankienvaihdon jälkeen vielä vajaat 140 panttivankia.

Hamas otti panttivangit haltuunsa, kun se hyökkäsi Israeliin lokakuun alussa. Hyökkäyksessä kuoli Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä.

YK:n yleiskokouksen on määrä kokoontua huomenna keskustelemaan Gazan humanitaarisesta kriisistä. Perjantaina YK:n turvallisuusneuvostossa Yhdysvallat torppasi veto-oikeudellaan päätöslauselman, joka olisi vaatinut Gazaan välitöntä aselepoa.

Israelin kerrotaan iskeneen Syyriaan

Israel teki myöhään sunnuntaina useita ilmaiskuja Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähelle, kertoi Syyrian valtion uutistoimisto Sana.

Britanniasta käsin toimivan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan iskujen kohteena olivat libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin toimipaikat Sayyida Zeinabin alueella ja lähellä Damaskoksen lentokenttää. Järjestön mukaan iskuissa kuoli neljä ihmistä, mukaan lukien kaksi Hizbollahin taistelijaa.

Sanan siteeraaman turvallisuusviranomaisen mukaan Syyrian ilmatorjunta ampui osan Israelin ohjuksista alas, kun taas loput aiheuttivat vähäistä aineellista vahinkoa.

Israel ei ole kommentoinut väitettyjä iskuja, mutta maan asevoimien mukaan Hizbollah laukaisi sunnuntaina Libanonista useita raketteja Israeliin.

Israel on tehnyt satoja ilmaiskuja Syyriaan maassa vuonna 2011 alkaneen sisällissodan aikana. Iskujen kohteena ovat olleet Hizbollahin taistelijoiden lisäksi muun muassa Syyrian asevoimien asemat.

Israel on aiemmin todennut, ettei se salli Iranin vahvistaa läsnäoloaan Syyrian alueella. Iran tukee sekä Hizbollahia että Syyrian itsevaltaista presidenttiä Bashar al-Assadia.