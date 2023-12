Itsenäisyyspäivää vietetään pakkassäässä – alimmillaan elohopea voi valahtaa –25 asteeseen

Itsenäisyyspäivää vietetään ylihuomenna keskiviikkona pakkassäässä koko Suomessa, Ilmatieteen laitos ennustaa. Pakkanen kuitenkin lauhtuu etelässä maanantain ja tiistain lukemista.

Vielä tänään ja huomenna pakkasta on päivisin maan etelä- sekä keskiosissa 5–15 astetta. Lapissa lämpötilat puolestaan liikkuvat tänään ja huomenna 10:n ja 20 pakkasasteen välillä.

Itsenäisyyspäivänä pakkanen lauhtuu etelässä -1:n ja -5 asteen välille.

– Etelä- ja kaakkoistuuli alkaa voimistua etelärannikolla itsenäisyyspäivänä. Se tietää lauhtuvaa säätä, päivystävä meteorologi Jani Parviainen Ilmatieteen laitokselta kertoo.

– Pakkaslukemat lähtevät alaspäin, mutta toisaalta koveneva tuuli lisää kylmyyden tuntua.

Maan keskiosissa pakkaslukemat pysyttelevät noin -5:n ja -15 asteen välillä sekä Lapissa -10:n ja -20 asteen välillä. Pilvipeitteen rakoillessa pakkasta voi kuitenkin olla pohjoisessa jopa 25 astetta.

Jopa useita senttejä lunta

Itsenäisyyspäivänä on luvassa myös paikoin sakeita lumikuuroja Suomen lounaisosasta maan itäosaan ulottuvalla alueella. Lisäksi Lappiin leviää lumisateita Perämereltä.

– Etenkin Varsinais-Suomessa ja ehkä Uudellamaallakin voi tulla jopa yllättävän paljon lunta kuurojen muodossa. Kertymät voivat olla paikoitellen useita senttejä, Parviainen kertoo.

Hänen mukaansa lumisateet voivat heikentää myös ajokeliä.

– Ainakin näkyvyys huonontuu, jos lumikuuro osuu kohdalle, ja lisäksi tuuli pöllyttää pakkaslunta. Tämä voi haitata liikennettä.

– Toki maahan satanut lumikin voi haitata ajamista, jos sitä on vaikka se viisi senttiä. Tietysti lumimäärä kertyy koko vuorokauden aikana. Jos teitä aurataan, hirveää lumikaaosta tuskin pääsee syntymään.

Vuonna 1985 oli erityisen kylmää

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen historiaan mahtuu sään puolesta monenlaisia itsenäisyyspäiviä. Esimerkiksi vuonna 1985 oli erityisen kylmää. Tuolloin mittari näytti -37,6 pakkasastetta Lapin Sallassa, laitos kertoi tiedotteessaan maanantaina.

Tilastojen valossa lämpimin itsenäisyyspäivä oli puolestaan vuonna 2015. Tuolloin itsenäisyyttä juhlittiin Maarianhaminassa Ahvenanmaalla 11,1 asteen lämmössä. Lähes yhtä lämmintä oli Salossa Varsinais-Suomessa vuonna 2006, kun elohopea nousi 10,8 asteeseen.

Tyypillisesti lämpötila on itsenäisyyspäivänä hieman suojan puolella maan etelä- ja länsiosissa, kun taas idässä sekä pohjoisessa on yleensä pakkasta. Lunta on tavallisesti koko maassa lukuun ottamatta rannikkoseutuja ja maan lounaisosaa.

Eetu Halonen