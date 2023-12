Itsenäisyyspäivää vietetään pilvisessä pakkassäässä – ”Jää vain ihmeteltäväksi, että kuka onnekas sitä aurinkoa saa vilahduksen nähdä”

Itsenäisyyspäivää vietetään pääosin pilvisessä pakkassäässä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– Aika pilvinen on tämä koko tilanne, mutta pilvi voi paikoitellen revetä. Se vaikuttaa heti siihen lämpötilaan. Aika helposti se on niin, että selkeällä säällä kylmenee. Pilvipeite on vähän kuin peitto, se lämmittää, jos se on päällä, kertoo päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

– Se sitten jää vain ihmeteltäväksi, että kuka onnekas sitä aurinkoa saa vilahduksen nähdä.

Maan etelä- ja keskiosassa on viidestä kymmeneen pakkasastetta. Etelärannikolla lämpötila saattaa nousta hieman lämpimämmäksi, mutta pysyy pakkasen puolella. Maan pohjoisosassa on laajalti 10–15 pakkasastetta, mutta pilvipeitteen repeillessä lukemat voivat painua 20 pakkasasteeseen tai ylikin.

Heikkoja paikallisia lumisateita voidaan odottaa koko maassa. Lumikertymät jäävät kuitenkin suurimmillaankin senttiin tai pariin. Ilmatieteen laitos on antanut itsenäisyyspäiväksi Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Enontekiölle varoituksen huonosta ajokelistä lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Tuuli on itsenäisyyspäivänä heikkoa.

– Se ei ole mitenkään purevaa, se on sen verran heikkoa.

Historiaan mahtuu monenlaista mittaustulosta

Ilmatieteen laitoksen mukaan lauhin itsenäisyyspäivä on ollut vuonna 2015. Tuolloin itsenäisyyttä juhlittiin Maarianhaminassa Ahvenanmaalla 11,1 asteen lämmössä.

Esimerkiksi vuonna 1985 oli puolestaan erityisen kylmää. Tuolloin mittari näytti Ilmatieteen laitoksen mukaan –37,6 pakkasastetta Lapin Sallassa.

Itsenäisyyspäivänä on myös mitattu hyvin vaihtelevia lämpötiloja pitkin Suomea. Ilmatieteen laitoksen mukaan vuonna 1986 Helsingissä oli kuusi lämpöastetta, kun taas Lapissa oli paukkupakkanen ja Sodankylässä mitattiin jopa 30 pakkasastetta.

– – – – –

Uutista on korjattu klo 19.09. Itsenäisyyspäivänä huonosta ajokelistä varoitetaan Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Enontekiöllä. Satakuntaan ei ole annettu ajokelivaroitusta.

Johanna Latvala