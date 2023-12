Jääkiekko on ollut Emil Hemmingille rakkautta ensimmäisestä kosketuksesta

Yksi voitto voi tehdä ihmeitä. Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen välipäivän jäävuoron tunnelma oli lauantaiaamuna täysin päinvastainen kuin torstaina, jolloin niskassa painoi kaksi tappiota ja paikalle saapui vain kolmosmaalivahti Eemil Vinni.

Lauantaina Göteborgin harjoitusjäähallissa luisteli virkeä leijonalauma, jolla oli hauskaa. Hyvähenkistä kisailua ja naljailua riitti.

Harjoituksien jälkeen haastattelualueelle saapui hyväntuulisia nuoria leijonia.

– Jalkojen ja kropan freessittelyä. Huuhtelimme eilisen pelin pois. Oli aika lyhyt jääharjoitus, laitahyökkääjä Emil Hemming kiteytti.

Nuoret Leijonat voitti perjantaina Latvian 4–0 ja tarttui pudotuspelipaikkaan.

– Teimme perusasiat paremmin kuin edellisissä otteluissa. Emme yliyrittäneet koko ajan vaan pelasimme omaa peliämme. Pystyimme hallitsemaan peliä.

Etuoikeutettu asema

Hemming on toinen MM-joukkueen ”häkkipäistä”, kun hän ja keskushyökkääjä Konsta Helenius joutuvat 17-vuotiaina pelaajina käyttämään kypärissään vielä ristikkoa.

Hemming on napannut kaksi syöttöpistettä ja saanut erikoistilannevastuutakin.

– Pelit ovat maistuneet hyvältä. Kovin moni nuori ei pääse pelaamaan tällaisia otteluja. Olen erittäin etuoikeutettu, kun pääsin mukaan. Täällä on menoa koko ajan.

– Pääsin jo treenipeleissä pelaamaan ylivoimaa. Hommat alkoivat klikkaamaan kohdalleen ylivoimalla. Sitten alkoi aukeamaan, että voisi olla paikka päästä pelaamaan ylivoimaa MM-kilpailuissakin.

Keskushyökkääjä Samu Baun johtama nelosketju on kuulunut Suomen parhaimmistoon, mutta vasen laitahyökkääjä on vaihtunut joka peliin. Oikealla pelaava Hemming on tyytyväinen ketjun peliin.

– Meillä on prioriteetti, että teemme paljon töitä. Siihen on helppo latautua. Meiltä ei odoteta oikein muuta, joten on helpompi lähteä ikään kuin altavastaajana tekemään muuta, hän viittasi hyökkäystehoihin.

Muuttaminen tutuksi

Viime vuosina Suomen nuorten ja poikien MM-joukkueissa on pelannut paljon toisen ja jopa kolmannen polven huippukiekkoilijoita, mutta Göteborgissa Hemming on harvinaisuus.

Hänen isänsä Jonas Hemming taiteili liiga- ja divarikaukaloissa esimerkiksi Sportin, HPK:n, JoKP:n ja SaiPan peliasussa. Ulkomaillakin Jonas ehti pelata ennen kuin lopetti vuosituhannen alussa.

Emilin lajivalinta oli selvä.

– Rakastuin lajiin heti ensimmäisellä kerralla, kun koskin jäähän. Ei ollut muuta valinnanvaraa.

Jonas Hemmingillä seurat vaihtuivat välillä tiuhaan tahtiin, mutta poikakin on saanut muuttamisesta osansa. Sportin kasvatti siirtyi jo varhain Kiekko-Espooseen.

– Muutimme koko perhe Espooseen ihan vaan jääkiekon takia. Olin silloin 12-vuotias.

Emilin osoite vaihtui Espoosta Turkuun vuonna 2022.

– TPS:ssä oli kiinnostusta. Siellä oli hyvä buumi päällä, kun liigajoukkue oli finaaleissa kahdella peräkkäisellä kaudella.

– Turku on aika lähellä Espoota. Kotiin käymään pääsee helposti.

Pelaajatarkkailijoiden kynien suhina ei kuulu korviin

Jonas Hemming pelasi alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa vuodenvaihteessa 1989–90.

Antoiko isä ohjeita pojan MM-matkalle?

– Hän sanoi, että nauti ja anna mennä. Ei tarvitse jännittää. Hänestä oli hienoa nähdä, että perheestä toinenkin pääsi alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuihin, Emil jutteli.

Isä Hemming edusti Suomea MM-kotikisoissa. Pojalle sellainen mahdollisuus voi aueta keväällä alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa. Ikäluokan MM-kilpailut pelataan Espoossa ja Vantaalla.

– On suuri kunnia, että pääsee pelaamaan kotona. Omat fanit ovat tukena.

Alle 20- ja alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa riittää NHL-seurojen pelaajatarkkailijoita. Emil Hemming on varattavissa ensi kesänä. Häntä povataan jopa ykköskierroksen varaukseksi.

– On hienoa kuulla sellaista, mutta en mieti tuollaisia pelatessa. Kaukalossa pään pitää olla kylmänä.

Kiekko ja koulu täyttävät kalenterin

Tarmokas nuorukainen täyttää kalenteriaan jääkiekon lisäksi myös opiskelulla, mutta MM-kilpailut osuivat hyvää saumaan koulun loma-ajaksi.

– Opiskelen Turun ammatti-instituutissa merkonomiksi. Opettaja antoi vapauden, että voin keskittyä täällä jääkiekkoon, Hemming naurahti.

Nuorten MM-kilpailut huipentuvat tammikuun ensimmäisellä viikolla. Sen jälkeen odottavat koulu- ja liiga-arki. Hemming on ottanut paikkansa TPS:n liigamiehistöstä.

– Alkukausi lähti hyvin liikkeelle ja sain kahteen otteluun kaksi maalia. Joukkueelta alku oli kova, mutta sitten on ollut vuoristorataa.

Vuoristorataa on riittänyt myös MM-kilpailuissa kuin Göteborgin areenan vieressä sijaitsevassa huvipuistossa konsanaan. Lähipäivät näyttävät, viekö vuoristorata Suomen mitalipeleihin vai ennenaikaiselle kotimatkalle.

Ennen pudotuspelejä Suomi kohtaa sunnuntaina alkusarjan päätöspelissä Ruotsin.

– Siitä tulee erittäin tiukka peli, johon pitää pumpata kaikki. Olemme pelanneet aiemmin tasaisia otteluja heitä vastaan. Katsoimme eilen (perjantaina) heidän peliä. Vastaan on tulossa taitava nippu.

Petteri Ikonen