Jalkakäytävät ovat tänään liukkaita etelässä ja lännessä – ajokeli huono tai erittäin huono Etelä-Karjalasta Kittilään

Jalkakäytävät ovat tänään liukkaita maan etelä- ja länsiosissa lauhan sään takia, varoittaa Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on tänään muutaman asteen nollan yläpuolella. Päivystävän meteorologin Heikki Sinisalon mukaan lämmin ilma ja vesisade sulattavat lunta.

– Jalkakäytävät voivat olla monin paikoin aika liukkaassa kunnossa, koska jään päällä on vettä, Sinisalo kertoo.

Maan eteläosaan levisi lounaasta varhain aamulla sadealue. Lännessä ja etelässä sade on tullut enimmäkseen vetenä. Maan keskivaiheen pohjoispuolella sade on ollut lumisempaa.

Länsirannikon maakuntiin on annettu varoitus puuskatuulista, jotka voivat yltää noin 20 metriin sekunnissa.

– Rannikolla on mahdollisuus ihan 25 metriinkin sekunnissa. Sellaisia yksittäisiä puuskia voi esiintyä varsinkin Satakunnan rannikolla.

Aamuliikenne sujui kohtalaisen hyvin

Ilmatieteen laitos on varoittanut huonosta ja erittäin huonosta ajokelistä laajalla alueella maan pohjois- ja itäosissa aina Etelä-Karjalasta Kittilään.

Aamun tieliikenne sujui huonosta ajokelistä huolimatta kohtalaisen hyvin muutamaa pientä liikenneonnettomuutta lukuun ottamatta, kerrotaan Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta STT:lle. Merkittävää liikennehaittaa onnettomuuksista ei aamulla syntynyt. Fintrafficin mukaan liikenneonnettomuudet ovat jakautuneet ympäri Suomea kohdistumatta millekään tietylle alueelle.

Fintrafficin mukaan teiden liukkaus on heikentänyt ajokeliä myös etelämpänä.

– Etenkin Pirkanmaan seudulla alemman tieverkon tiet ovat menneet erittäin liukkaaksi ja etenkin raskas liikenne on ollut vaikeuksissa, liikenneoperaattori Frans Anttonen Fintrafficilta kertoo.

Myös maan länsiosassa tienpinnat ovat olleet jäässä.

– Länsirannikolla valtatie 8 on noussut esiin. Siellä ilma on selkeästi plussan puolella, mutta tie on pakkasella. Keskinopeudet ovat laskeneet, koska tienpinta on erittäin liukas.

Ajokelin odotetaan heikkenevän

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ajokelin odotetaan lumipyryn vuoksi heikkenevän entisestään päivän edetessä. Ajokelin odotetaan muuttuvan erittäin huonoksi. Onnettomuusriski on huomattava.

– Seuraamme, miten saderintama etenee ja kuinka se tulee vaikuttamaan. On vaikea tässä kohtaa sanoa, mutta ei se (ajokeli) iltapäivän mittaan ainakaan paranemaan päin ole, Anttonen arvioi STT:lle aamupäivällä.

Fintrafficin mukaan maan eteläosissa ajokeli saattaa päivän edetessä hieman kohentua aamuun verrattuna.

– Turvavälit kuntoon, ja otetaan keli huomioon, niin vältytään onnettomuuksilta, Anttonen muistuttaa.

Anniina Korpela, Minja Viitanen