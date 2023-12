Jännitteet Venezuelan ja Guyanan välillä kasvavat, Venezuela esittää provinssin muodostamista kiistellylle öljyalueelle

Venezuela esittää venezuelalaisen provinssin muodostamista Guyanan Essequibon alueelle. Venezuelassa järjestettiin sunnuntaina kansanäänestys, jossa 95 prosenttia äänestäjistä tuki Guyanan läntisen puoliskon liittämistä osaksi Venezuelaa.

Lisäksi Venezuela on myöntänyt valtio-omisteiselle öljy-yhtiölle luvan aloittaa öljynporauksen alueella. Essequibossa tiedetään olevan runsaasti öljyvaroja.

Guyana on ilmoittanut pyytävänsä apua YK:n turvallisuusneuvostolta, jos Venezuela aikoo ryhtyä jatkotoimiin Essequibon liittämiseksi sunnuntain kansanäänestyksen jälkeen.

Kiista Essequibon alueen hallinnasta on kärjistynyt sen jälkeen, kun öljy-yhtiö ExxonMobil löysi sieltä öljyä vuonna 2015. Venezuelalla on niin ikään merkittävät öljyvarannot, mutta maan talous on ollut vuosikausia kaaoksessa.

Taustalla tulevat presidentinvaalit?

Venezuelan sunnuntain kansanäänestyksen on arveltu olleen yksi presidentti Nicolas Maduron yritys varmistaa uudelleenvalintansa ensi vuoden presidentinvaaleissa. Maduro on ollut vallassa vuodesta 2013 siitä lähtien, kun hänen edeltäjänsä Hugo Chavez kuoli.

Venezuela on jo vuosikymmenien ajan katsonut Essequibon alueen kuuluvan itselleen. Maa vetoaa Espanjan vallan aikaiseen aluejakoon 1700-luvulta eikä hyväksy kansainvälisen välitystuomioistuimen vuonna 1899 tekemää päätöstä, jonka mukaan alue kuului silloiselle siirtomaaisännälle Britannialle.

Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) on määrä ottaa aluekiista käsittelyyn ensi keväänä. Viime viikolla ICJ jo kielsi Venezuelaa ryhtymästä mihinkään toimiin nykytilanteen muuttamiseksi. Venezuela ei tunnusta ICJ:n tuomiovaltaa asiassa.

Guyana on Britannian entinen siirtomaa, joka itsenäistyi vuonna 1966. Maan virallinen kieli on englanti.

Essequibon alueella asuu noin 125 000 ihmistä, kun koko Guyanan väkiluku on noin 800 000.