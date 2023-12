Jasmin Kähärä kaatui välierän viimeiseksi, suksiongelmia äimistellyt Mäki jäi puolivälieriin

Jasmin Kähärä hankki perjantaina Trondheimin maailmancupin sprintistä suomalaisten ainoan välieräpaikan. Kähärä sai silti annoksensa myös pettymyksen tunteista, sillä kamppailu uran ensimmäistä finaalipaikasta päättyi ilmavaan volttiin.

Kähärä haki letkasta sopivaa rakosta, kun suksi haukkasi lunta. Hän jäi erässä viimeiseksi ja päätyi lopputuloksissa 12:nneksi.

– Välierä ärsyttää ja harmittaa, Kähärä sanoi uransa kolmanneksi parhaasta tuloksesta.

– Päivä alkoi hyvin. Pystyin perustasollani aika-ajossa kymppisakin tuntumaan. Vauhdikkaassa alkuerässä jaksoin hyvin mukana melkein koko kiekan ja pääsin ajalla jatkoon. Se kaikki oli positiivista. Välierässä sitten tapahtui, mitä tapahtui.

Kähärällä on vapaan hiihtotavan sprinteistä kolme maailmancupin välieräpaikkaa. Hän sijoittui viime keväänä Tallinnassa kahdeksanneksi ja kaksi vuotta sitten Dresdenissä kymmenenneksi.

Kiriin lisäpotkua

Trondheimin MM-kisoissa hiihdetään ensi talvena sama laji samalla reitillä. Kähärä kertoi, että hänen harjoittelunsa jatkuu esikisakokemuksen perusteella entisiä latuja.

– Kehityskohde säilyy entisellään. Kirissä on vielä työstettävää. Loppu pitää tulla paremmin, Kähärä päätteli puolivälierästään.

Kähärä sai välieräpaikan vasta aikavertailusta, kun kiri ei riittänyt suoraan jatkopaikkaan.

Kähärä sai myös selkeän käsityksen Trondheimin sprinttiradan luonteesta.

– Viimeinen mutka ratkaisee paljon. Siinä pitää olla sopivan röyhkeä, että löytää itselleen tilan ja paikan, Kähärä pohdiskeli.

– Kyse on siitä, miten pääset mutkaan, millä paikalla ja miten tulet mutkasta ulos.

Mutkaa edeltää laskuosuus, joka ei vastannut Kähärän ennakkokäsitystä.

– Ajattelin, että takasuoralla tultaisiin sauvatta hiihtoa, mutta huomasin jo harjoituksissa, että rata heittää aika kovalla vauhdilla mutkaan asti. Käytännössä siinä kyykytetään mutkaan asti.

Vainu finaalista

Kähärä on toipumassa takareiden vammasta, ja vauhti kiihtyy samaan tahtiin.

– Olo oli ennalta epävarma. En oikein tiennyt, mitä tästä odottaa, mutta selkeästi parempaan hiihto on nyt kehittymässä, Kähärä arvioi Trondheimin sprintin sanomaa.

Vapaan hiihtotavan sprintti on Kähärän suosikkilaji, eikä hän hiihdä Trondheimissa muita matkoja. Seuraava iso tavoite on Gomsin kilpailussa 27. tammikuuta, sillä Sveitsissä kilpaillaan taas suosikkilajissa ja myös tutuissa maisemissa.

– Hiihdin siellä ekat nuorten MM-kisani, Kähärä muistutti.

– Tavoite on aina hiihtää välieriin ja toivottavasti hyvänä päivänä myös finaaliin.

Kähärällä on jo vainu ensimmäisestä loppukilpailupaikasta.

– Näyttää, että minulta löytyy vauhtia ja pystyn myös tulemaan kovia eriä. Paremmat sijoitukset vaativat nyt vain huippuonnistumista sekä itseltä että sukselta.

Mäki parhaana viides

Lumisateen päättyminen yllätti Suomen maastohiihtomaajoukkueen suksihuollon Trondheimin maailmancupissa. Naisten suksissa riitti liukua, mutta miehistä vain Joni Mäki onnistui rimpuilemaan vapaan hiihtotavan sprintissä aika-ajosta erävaiheeseen.

Käänne yllätti huollon lisäksi myös hiihtäjät.

– Ajattelin, että nyt on mukava lähteä aika-ajoon. Ei ole huolen häivää, Mäki kuvasi tunnelmiaan kilpailun alla.

Todellisuus oli tyrmäävä, kun Mäki pääsi täpärästi jatkoon sijalla 28 ja muut suomalaiset karsiutuivat.

– Aika-ajossa meillä ei ollut kilpailukykyistä suksea. Lumisateen loppuminen oli varmaan siinä ratkaiseva tekijä, Mäki arveli.

Puolivälierissä Mäki hiihti paremmin luistavin suksin, hyvissä fiiliksissä, muttei tullut viimeiseen mutkaan riittävän valppaana. Vastustaja kiilasi sauvoitta luistellen Mäen sisäpuolelta viimeiseen kurviin. Mäki ajautui ulos ja loppusuoralla vähän käytetylle linjalle.

– En ollut siinä ihan hereillä. Katsoin sivulle liian myöhään. En pystynyt enää lähtemään sauvoitta luistelemaan, Mäki tunnusti.

Viimeinen mutka pilalle

Tulos oli pettymys, mutta Mäelle jäi silti kilpailusta hyvä tunne.

– Hiihto parani alkuerästä puolivälierään myös fiiliksen puolesta. Meno oli yllättävän mukavaa, pystyin toteuttamaan omaa taktiikkaa ja kaikki sujui hyvin vikaan kurviin asti, Mäki totesi.

Mäki sai ensi talven MM-kisojen radasta arvokasta kokemusta.

– Olisi pitänyt saada paremmat vauhdit siihen viimeisen laskuun, Mäki kertasi puolivälierän ratkaisua.

– Mutka ennen laskua on niin tiukka, että siinä pitäisi ehkä hakea vauhti vähän ulompaa eikä sisäkaarteessa, jotta pääsisi paremmin peesiin. Jos menee aivan edellä hiihtävän perässä, hiihtoon tulee siinä pieni kuollut hetki. Siinä täytyy olla valppaana.

Korona haittasi pitkään

Mäki sairasti harjoituskaudella Ramsaun leirin jälkeen koronan. Toipuminen vei yllättävän pitkään, mutta vire tuntuu nyt paranevan.

– Ei ole tullut huippusuorituksia, mutta nyt näyttää orastavasti siltä, että hiihto alkaisi tästä aueta, Mäki arvioi nykyvirettään.

Mäellä on pariviestistä olympiahopea ja MM-hopea. Maailmancupissa hän on menestynyt leimallisesti sprinteissä, mutta tavoitteena on ollut jo pitkään parempi menestys myös normaalimatkoilla.

Sairastelut ovat pilanneet Mäen suunnitelmat monena kautena, mutta tavoite on ennallaan.

– Olisi ollut jännä nähdä tämä kausi, jos ei olisi tullut koronaa. Minulla oli ihan ehjä harjoituskausi siihen asti, ja normaalimatkojen vire näytti rullakisoissa ihan hyvältä, Mäki harmittelee.

– Olin odottavissa fiiliksissä, mutta tulosten valossa ei ole tullut isoa harppausta. Toivottavasti hiihto alkaa kauden aikana aueta myös normaalimatkoilla. Toivon myös, että asiat sujuisivat joskus muutenkin kuten ne on suunniteltu.

Pasi Rein