Salon jätevoimalassa Korvenmäessä palaa jatkossa paljon muutakin kuin kodeissa syntyviä roskapusseja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut voimalaa pyörittävälle Lounavoima Oy:lle luvan, joka mahdollistaa jätteenpolttomäärien kasvattamisen ja uusien jätejakeiden polttamisen.

Uusi lupa nostaa vuodessa poltettavan jätemäärän 120 000:sta 135 000 tonniin.

Jätevoimalassa saa polttaa tästä lähtien myös vaarallisia jätteitä kuten kyllästettyä puuta sekä vaarattomia jätteitä kuten asumisvesien käsittelyssä syntyviä jätevesilietteitä ja nuohousjätteitä.

Jätevoimalan lämpö käytetään Salon kaukolämpöverkostossa. Lisäksi laitos tuottaa sähköä valtakunnanverkkoon.

Lounavoima on hakenut muutosta ympäristölupaansa useasta eri syystä.

Lounavoiman ja Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki kertoi viime kesänä (SSS 22.6.2023), että poltettavan jätteen laatu on heikentynyt kahdessa vuodessa. Yhdyskuntajätteen lämpöarvo on vähentynyt sitä mukaa, kun jätteiden erilliskeräys on tehostunut. Käytännössä lämpöarvoa pudottaa muovin väheneminen.

Samaan aikaan polttokelpoista jätettä on syntynyt enemmän kuin Lounavoima on saanut polttaa. Yhtiö sai jo viime vuonna väliaikaisen luvan ylittää sallitut määrät 5 000 tonnilla. Samalla viranomainen toivoi, että yhtiö hakee polttomäärien pysyvää nostoa.

Lounavoiman uusi lupa sallii myös eläinten virtsan ja lannan sekä kuivikkeiden vastaanottamisen ja polttamisen. Lanta on ollut esimerkiksi hevostiloille ongelma sen jälkeen, kun Fortum lopetti hevostallien kuivike- ja lantahuoltopalvelun vuonna 2021.

Poltettavien jätteiden listalle on lisätty myös ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa syntyvät jätteet. Osa jätteistä voi olla sellaisia, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi.

Sairaaloista ja terveydenhuollosta poltettavaksi päätyy lisäksi sidetarpeita, liinavaatteita ja vaippoja.

Jätevoimalassa ei saa polttaa materiaalikierrätykseen tai uusiokäyttöön kerättyjä jätteitä.

Aluehallintoviraston mukaan Lounavoiman jätteenpolttolaitteisto soveltuu vaarallisen ja tartuntavaarallisen jätteen polttoon.

Laitoksen savukaasut puhdistetaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla, ja päästöjä mitataan jatkuvasti. Muutoksen takia laitoksen päästöt eivät sen mukaan kasva olennaisesti.

Uudella luvalla ei ole vaikutusta voimalan toiminta-aikaan tai kuljetuksiin. Uuden luvan ei arvioida lisäävän jätevesien määrää eikä muuttavan sen laatua.

Lupaehtoja on tarkennettu. Esimerkiksi tartuntavaaraa aiheuttavaa kliinistä jätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin ennen polttoa.

Aluehallintoviraston lupa on voimassa heti, eivätkä mahdolliset valitukset estä toiminnan aloittamista.