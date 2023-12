Jere Lassila puhkuu peli-intoa – edellinen näyttöpaikka maajoukkueessa jäi väliin pikkuvamman takia

Jääkiekko täyttää JYPin Jere Lassilan kalenterin, mutta 19-vuotias hyökkääjä pyrkii raivaamaan aikaa myös lukio-opinnoille.

– Teen lukiota verkossa pikkuhiljaa valmiiksi, Lassila kertoo.

Tarkkaa valmistumisajankohtaa hän ei pysty sanomaan, koska koulu hoituu jääkiekon ehdoilla.

– Riippuu viikosta, kuinka paljon teen kouluhommia. Teen aina, kun tuntuu sopivalta. Ei mene kymmeniä tunteja viikossa.

Jääkiekko vie helposti kymmeniä tunteja viikossa, mutta koulunkäynti on vastapainoa urheilulle.

– On hyvä, kun saa ajatukset muualle. Ja tulee fiilis, että tekee jotain hyödyllistä.

”Hyvä nippu kasassa”

Seuraavien parin viikon ajan Lassilan keskittyminen on tiukasti alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa, jotka käynnistyvät tapaninpäivänä Göteborgissa.

Hän antoi STT:lle haastattelun MM-leiriä edeltäneessä mediatilaisuudessa viime viikon torstaina.

– Meillä on paljon pelaajia, joille on tullut onnistumisia syksyllä Liigassa. Moni jätkä lähtee hyvällä itseluottamuksella MM-turnaukseen. Meillä on hyvä nippu kasassa, Lassila katsoi ympärillä olevien joukkuetoverien suuntaan.

Lassila kipparoi toissa keväänä Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen MM-pronssille. Hän on tottunut nuoresta lähtien kantamaan vastuuta itsestään ja joukkuetovereistaan.

– Kun on päässyt olemaan kapteenina, rupeaa miettimään omaa toimintaa ja joukkueen kokonaisuutta, miten pystyy auttamaan joukkuetta. Siitä on tarttunut paljon matkaan, ja ehkä luontaisestikin johdan joukkuetta.

Haastatteluhetkellä Suomen kapteenisto ei ollut vielä selvillä, mutta Lassila on joka tapauksessa valmis vastuuseen ja johtajuuteen.

– Pyrin tuomaan sitä esille näissäkin MM-kilpailuissa.

Kemellin kanssa olisi ollut kivaa

Lassilan lisäksi Joakim Kemell kuului Suomen eturivin pelaajiin toissa kevään alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Kemellin tämä kausi on kulunut Pohjois-Amerikan farmiliigassa AHL:ssä, eikä häntä päästetty alle 20-vuotiaiden MM-jäille.

Kemell ja Lassila ovat toisilleen tutut jo JYPin junioreista.

– ”Jokke” on hyvä pelaaja, ja olisi ollut kiva päästä pelaamaan hänen kanssaan. Hän ei tule kisoihin, mutta meillä on vahva joukkue.

Lassila on yksi niistä pelaajista, jotka ovat onnistuneet hyvin syksyn sarjapeleissä. Hän on summannut 27 liigaottelussa pisteet 1+10=11 eikä ole huolissaan, vaikka tehovire hyytyi joulua lähestyttäessä.

– Hyvin on mennyt koko syksy. Pisteitä tulee vähemmän tai enemmän. Hyvän suorittamisenkaan kautta ei tule aina pisteitä. Olen pelannut viime aikoinakin tasaisesti, vaikka pisteitä ei ole tullut niin paljon. Pelit ovat kulkeneet hyvin.

Hän on tyytyväinen saamaansa peliaikaan, kun JYP taistelee pudotuspelipaikoista.

– Vastuuta on tullut hyvin. Se on ollut hyvä juttu.

– Teen parhaani kentällä, ja pisteitä tulee sen verran kuin tulee, mutta tärkeintä on joukkueen pärjääminen. Olemme pärjänneet hyvin. Jos viime kauteen vertaa, olen ottanut ison ”stepin” pisteidenkin osalta. Yritän kehittää itseäni päivästä toiseen.

Alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa Lassila pelasi heinä-elokuun taitteessa, mutta marraskuun turnaus jäi väliin.

– Minulla oli pieni vamma, joka saatiin hoidettua maajoukkuetauolla. Nyt olen täydessä iskussa. Yhtään liigapeliä ei jäänyt väliin, peli-intoa puhkuva nuorukainen paalutti.

Petteri Ikonen