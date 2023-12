Jere Lassila valittiin nuorten Leijonien kapteeniksi, tehtävä on nuorukaiselle tuttu

Hyökkääjä Jere Lassila toimii Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteenina tänään Göteborgissa käynnistyvissä MM-kilpailuissa.

Suomen jääkiekkoliiton verkkosivujen mukaan hyökkääjä Jani Nyman ja puolustaja Otto Salin ovat joukkueen varakapteenit. Lassila edustaa seurajoukkuetasolla JYPiä, Nyman Ilvestä ja Salin HIFK:ta.

MM-joukkueen kapteenin tehtävä on tuttu 19-vuotiaalle Lassilalle, joka kipparoi Suomen alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekkomaajoukkueen MM-pronssille keväällä 2022. Hän on tottunut nuoresta lähtien kantamaan vastuuta itsestään ja joukkuetovereistaan.

– Kun on päässyt olemaan kapteenina, rupeaa miettimään omaa toimintaa ja joukkueen kokonaisuutta, miten pystyy auttamaan joukkuetta. Siitä on tarttunut paljon matkaan, ja ehkä luontaisestikin johdan joukkuetta, Lassila kommentoi ennen joulua, kun STT haastatteli hänet Vantaalla.

Haastatteluhetkellä kapteenisto ei ollut vielä selvillä, mutta Lassila oli valmis vastuuseen ja johtajuuteen.

– Pyrin tuomaan sitä esille näissäkin MM-kilpailuissa.

Suomi aloittaa MM-urakkansa tänään kello 15.30 ja kohtaa Kanadan. Samassa lohkossa pelaavat myös Saksa, Latvia ja kisaisäntä Ruotsi. MM-kilpailut huipentuvat 5. tammikuuta mitalipeleissä.

Nuoret Leijonat jäi vuosi sitten puolivälieriin ja yrittää nyt paluuta mitaleille.

– Meillä on paljon pelaajia, joille on tullut onnistumisia syksyllä Liigassa. Moni jätkä lähtee hyvällä itseluottamuksella MM-turnaukseen. Meillä on hyvä nippu kasassa, Lassila arvioi Suomen joukkuetta.

Petteri Ikonen