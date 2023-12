Joulu jo hyvin paketissa – aatonaattona ei näkynyt stressiä eikä kulutusjuhlaa

Se surullisenkuuluisa joulustressi loisti poissaolollaan ainakin Salon torilla ja liikekeskus Valurissa. Sen sijaan ilmassa oli hyvää tahtoa ja maassa rauha, kun SSS kävi kuulostelemassa satunnaisten salolaisten aatonaaton tunnelmia.

Pikaotos paljasti myös, että inflaation kohottamat hinnat eivät juuri olleet vaikuttaneet ihmisten jouluvalmisteluihin: joulu on kerran vuodessa ja silloin se rakennetaan pitkälti siten, kun on aina ennenkin rakennettu. Tosin merkkejä ei käsistä karanneesta kulutusjuhlastakaan ei ollut havaittavissa.

Mervi ja Jari Sievänen, Pertteli

Perttelin Pöytiössä asuvilla Mervi ja Jari Sievänen kalastivat torilta kunnon paketin savulohta. Sen myötä alkoivat Sievästen jouluvalmistelut olla aika hyvällä tolalla.

– Kinkku paistettiin jo viime yönä, vähän on ennätetty sitä maistellakin. Graavilohen laitoin itse – sitäkin ehdin jo maistaa: hyvä tuli, Jari Sievänen kertoo.

Sieväset viettävät joulua rauhassa keskenään. Hintojen nousu ei pariskunnan joulunvietossa eikä joulupöydässä juuri näy.

– Se joulupöytä on muutenkin järkeistynyt vuosien varrella, kun ollaan kahdestaan oltu. Alkuunhan tuli laitettua ihan järkyttävästi sitä ruokaa, muttei enää. Joulu on kerran vuodessa, ja ne ostokset tehdään mitä jouluun kuuluu, Jari Sievänen sanoo.

Kalle Salokannel, Teijo

Teijolla asuvan Kalle Salokanteleen jouluperinteeseen kuuluu kalojen haku Salon torilta. Muuten hänen joulunsa on jo liki valmis. Jouluna otetaan rauhallisesti kotosalla, lapsille ja lastenlapsille on paketit lähetetty.

Hintojen nousulla ei ole ollut vaikutusta joulunviettoon. Kalle Salokannel kertoo, että hän pyrkii muutenkin kuluttamaan hyvin vähän.

– Vähälläkin saa hyvän joulun aikaiseksi, Salokannel sanoo.

Mari Vihervaara, Salo

Torilla tavattiin myös Salon viime vuoden unikeko eli jokiuimari ja Maripuodin yrittäjä Mari Vihervaara . Vihervaaran askeleet kävivät reippahasti kohti Aspin kalavaunua.

– On perinne hakea kalat täältä. Joka vuosi. Nyt ostin siikaa ja kylmäsavulohta, Vihervaara kertoo.

Vihervaaran jouluvalmistelut ovat hyvässä jamassa. Lauantaina hän oli vielä töissä, mutta sitten alkaisi monen päivän joulurauha, joka on tarkoitus viettää perhepiirissä kotona.

Vihervaara kertoo, että yrittäjän joulunalusaika on ollut kiireinen, etenkin viimeisin viikko ennen joulua, mutta lauantaina oli jo rauhallisempaa.

Vihervaaran mukaan inflaatio ei ole juurikaan vaikuttanut jouluvalmisteluihin.

– Kun lapset ovat jo isoja, ollaan karsittu ylimääräisestä. Mutta kyllähän jokaiselle täytyy ainakin yksi paketti olla, Vihervaara sanoo.

Johannes Mänkäri, Vaskio

Johannes Mänkäri oli kauppaamassa viimeisiä joulukuusia. Kaupankäynti oli rauhoittumaan päin, useimmat olivat jo kuusensa hankkineet. Vaskiolaisen Mänkärinkin mukaan joulu oli jo ovella ja asiaankuuluvat järjestelyt jo melko pitkälle tehty.

– Hyvällä mallilla on. Vähän rennompi joulu on tavoitteena. Ruokia on vielä tekemättä, kinkun paisto ja muuta.

Mänkärin joulupöytä on perinteinen: kinkkua, kalaa, laatikoita…

Joulua vietetään suvun kesken isän siskon luona.

Hintojen nousu näkyy Mänkärin mukaan kyllä arjessa, ei radikaalisti mutta kuitenkin.

– Mutta jouluun panostetaan samalla tavalla kuin ennenkin, Mänkäri sanoo.

Maarit Tähtinen, Pertteli

Pertteliläinen Maarit Tähtinen kävelee ulos Valurin Motonetistä sylissään ei ehkä niin perinteisen jouluinen kapine.

– Muuten on joulu aika kivasti paketissa, mitä nyt tuli tällainen ylimääräinen laturinvaihto tehtäväksi ennen joulunvieton aloittamista, Tähtinen sanoo.

Tähtisten perhe sai siis joululaturin. Tähtinen kertoo tekevänsä tämän joulun yllätyksen eli laturinvaihton itse.

Tähtisen joulu kuluu sekä kotona että sukuloimassa. Kuusi tuodaan sisään aatonaaton iltana. Jouluaatoksi Tähtinen siirtyy sukulaisten luo Halikkoon.

Tähtisen mukaan inflaation kohottamat hinnat kyllä säteilevät joulunviettoon, ainakin vähän.

– Ehkä lahjoja on ostettu vähän vähemmän, mutta kyllä kaikki joulun peruskuviot hoidetaan kuten ennenkin, Tähtinen sanoo.

Seela Rossi, Someron Ylöpirtti

Seela Rossinkin joulu Someron Ylöpirtissä alkaa olla aika hyvin paketoituna.

– Kalkkunaa olen ollut hakemassa. Yleensäkään ei joulupöydässä ole ollut kinkkua, joskus kylläkin lammasta.

Hintojen nousu ei ole juuri vaikuttanut Rossin jouluvalmisteluihin.

– En ole ennenkään harrastanut ylenpalttista kulutusta joulun takia, Rossi kertoo.

Rossin joulu sujuu rauhallisissa merkeissä kotosalla rakkaiden koirien kanssa, ja hän tapaa aikuisia lapsiaan joulupyhien aikana.

Valurista kohti Someroa lähti muun muassa kynttiöitä ja muuta pientä joulurekvisiittaa.