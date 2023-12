Joulu syntyy Salon maantieteellisessä keskipisteessä – joulukuusen kasvatus vaatii 10 vuoden työn, kertoo Esko Holma

Kun itsenäisyyspäivä koittaa, alkaa paimiolaisella Holman tilalla kiire. Tähän aikaan vuodesta kaadetaan joulukuusia.

Pitkän linjan joulukuusikasvattaja Esko Holma moottorisahoineen on viihtynyt viime päivät metsässä. Tarkalleen ottaen hän on sahannut kuusia Salon maantieteellisessä keskipisteessä Muurlassa. Siellä sijaitsee yksi perheyrityksen useista joulukuusiviljelmistä

– Tämän vuoden kuuset tulevat kaikki Muurlasta. Kuusta ei saa kaataa liian aikaisin, sillä silloin se varistaa neulasensa nopeammin, Holma sanoo.

Holma aloitti joulukuusien kasvatuksen 40 vuotta sitten. Tuolloin leikattiin metsissä kasvavia kuusia, eikä ” ollut tietoutta mistään”, kuten yrittäjä sanoo.

– Hyvin nopeasti lähdimme istuttamaan rinnepelloille valikoituja taimia, ja näin laatu lähti paranemaan.

Taimet Holman tila kasvattaa nykyisin siemenestä alkaen itse. Istutuksen jälkeen kuusi saa neljä ensimmäistä vuotta kasvaa rauhassa, ja sen jälkeen alkavat kasvatusleikkaukset.

– Leikkauksissa haetaan kuuselle oikeaa muotoa. Kuuset leikataan maaliskuussa ja heinä-elokuun vaihteessa. Jos jokin oksa pyrkii lähtemään ulospäin, otetaan sen päästä pikkaisen pois ja kasvu pysähtyy siihen. Jos kuusi kasvaa liikaa pituutta, leikataan latvasta, Esko Holma kertoo.

Leikkausvaihe kestää siihen saakka, että kuusi tulee seitsemän vuoden ikään. Myyntiin kuuset tulevat kahdeksan, yhdeksän vuoden iässä.

– Katsomme silmällä, mitkä kuuset ovat valmiita ja kaadamme ne. Jos niissä on vikoja, niitä korjausleikataan vielä vuosi tai pari. Siten saamme mahdollisimman paljon tavaraa myyntiin.

Holman tilan kuusitarhat sijaitsevat Muurlan lisäksi Halikossa ja Paimiossa. Viljelyalaa on yhteensä 10 hehtaaria, josta 80 prosenttia kasvaa suomalaista metsäkuusta. Paras kasvumaa on hiekkainen pohjoisrinne.

– Erikoisuutemme on mustakuusi, ja lisäksi meillä on myös serbiankuusta ja balsamipihtaa. Siinä on hyvä tuoksu, se näyttää kauniilta ja kestää helmikuun puoleen väliin asti sisällä.

Balsamipihta on Holmien omaa kantaa. Perheyrityksessä mukana oleva tytär Hanna Rei toi ensimmäiset siemenet mukanaan Nova Scotiasta Kanadasta.

Kun Esko Holma aloitti joulupuiden kasvatuksen, tuotteiden suurin kilpailija olivat omasta metsästä haetut kuuset. Nyt uhkana on ulkomainen halpatuotanto.

– Suomessa myydään niin sanottua halpakuusta, joka on kasvatettu mahdollisimman nopeasti ja muotoleikkauksia on tehty mahdollisimman vähän. Me taas pyrimme huippulaatuun, ja teemme kuusen kanssa töitä.

Esko Holmalle joulukuusessa on tärkeintä ulkomuoto.

– Hyvä kuusi on pikkuisen harvahko, ja sen oksat ovat säännöllisiä. Nyt on ehkä menty tiuhoihin kuusiin, jotka ovat ihan täynnä oksia, kuin pensasaitaa, hän miettii.

Holman omassa olohuoneessa nähdään tulevana jouluna mustakuusi. Sitä ei kasvattajan mukaan saa Suomesta juuri keneltäkään muulta.

– Mustakuusi on sirorakenteinen, ja siinä on kauniit neulaset. Mustakuusi on hankala kasvattaa, ja vie 15 vuotta, ennen kuin siitä tulee joulukuusi.

Ammattilaisen vinkit

Näin kuusi säilyy hyvänä

Kun kuusi tuodaan kotiin, se kannattaa viedä puolilämpimään tilaan kuten autotalliin lyhytaikaisesti. Kuusen lämpötila ei saisi vaihdella vuorokaudessa yli kymmentä astetta.

Kuusen tyvestä sahataan muutaman sentin verran kuivaa pintaa pois, jolloin kuusi voi imeä paremmin vettä itseensä.

Sisällä kuusi viedään aluksi suihkuun ja kastellaan kylmällä vedellä.

Ensimmäisinä päivinä kuusta voi sumuttaa vedellä.

Kuusen jalassa on pidettävä jatkuvasti runsaasti vettä.

Vinkit antoi Esko Holma

Joulupuu voi olla väärennetty – Joulupuuseura kannustaa jututtamaan myyjiä kuusen alkuperämaasta

Kotimaisena myytävä joulukuusi voi olla peräisin virolaiselta viljelmältä tai tanskalaiselta pellolta. Hintaa sillä voi olla silti saman verran kuin suomalaisellakin. Tätä mieltä on joulukuusien kasvattajien yhteinen järjestö Joulupuuseura ry.

– Mainoksissa voidaan kertoa, että kyseessä on perinteinen metsäkuusi, mutta alkuperämaata ei sanota. Tiedossamme on myös tapauksia, joissa kotimaisten puiden joukkoon on sekoitettu myytäväksi ulkomaalaisia kuusia, sanoo seuran puheenjohtaja Juha Ruuska .

Tullin tilastojen mukaan Suomeen tuotiin viime vuonna runsaat 90 000 joulupuuta Ruotsista ja Tanskasta. Ruuskan mukaan tuonnin todellinen määrä on selvästi isompi, noin 150 000, sillä pieniä kuusilasteja ei tarvitse ilmoittaa tullille.

Viiden viime vuoden aikana tullin tilastoihin on kirjattu tuontimaiksi myös muun muassa Viro, Puola ja Saksa.

Joulupuuseura on esittänyt, että Ruokavirasto ryhtyisi tutkimaan kotimaisena markkinoitavien kuusien alkuperämaita. Ruokaviraston mukaan tutkimukseen on kiinnostusta ja halua, mutta toistaiseksi siltä puuttuu rahoitus.

– Aineistojen analysoimiseen on olemassa laitteisto, mutta tarvitsisimme lisää tutkijaresursseja, tutkimusprofessori Maria Lahtinen-Kaislaniemi Ruokavirastosta kertoo.

Ruokavirasto on viime vuosina selvittänyt toreilla myytävien mansikoiden alkuperää. Samaa isotooppimittaukseen ja tilastolliseen analyysiin perustuvaa menetelmää voitaisiin hyödyntää myös joulupuiden tutkimuksessa.

Ruokaviraston tiedossa ei ole tutkittuja ja todettuja joulukuusien alkuperäväärennystä koskevia tapauksia, toteaa johtava juristi Salla Niemi-Konkari.

Mistä sitten tavallinen kuluttaja voi tietää joulukuusen alkuperämaan? Joulupuuseuran Juha Ruuska neuvoo jututtamaan myyjää ja kyselemään tietoja. Puuta tutkimalla se ei onnistu.

– Aiemmin tanskalaisten kuusien tyvi oli niin leveä, etteivät kuuset mahtuneet silloisiin jalkoihin. Nyt kun kuusia tulee Virostakin, erottaminen on vaikeaa.

Joulupuuseura on ohjeistanut jäsenyrityksiään laittamaan puihin pienen lipun, jossa on tiedot sen kasvattajasta.

– Joskus kuuseen onkin jäänyt ulkomaalaisen kasvattajan tiedot, mikä on huomattu vasta kotona. Kuljetuksen aikana käytetty homeenestoaine on myös voinut aiheuttaa allergisia reaktioita, Ruuska kertoo.