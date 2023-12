Joulukiire alkaa jo painaa

Jouluinen kiire! Ei jaksa! Juoksentelua toisten puolesta

Nimimerkille Jälkikäteen päättäjät: Että oikein Herraksi tituleerattiin! Sekä aate että järjellinen ajatus ovat molemmat tärkeitä. Se järjellinen ajatus on pystyttävä puhumalla saamaan ryhmän päätökseksi. Yksin villinä joka asian perään huutaminen ei johda mihinkään. Lasse H

Nimimerkille Lämpöä: Hoivakodeissa on yleensä omat vaatteet käytössä. Toisilla on lämmintä päällepantavaa, toisilla ei. Toivotaan, josko pukki toisi. Lämmintä joulua

Kiltti joulupukki, toisitko hoivakodin asukkaille uudet partakoneet. Siistimpi ulkonäkö

Länsirata-hanketta kannattaa ajaa eteenpäin kokonaisuudessaan. Näin varmistetaan se, että Salo–Lohja-yhteysvälillä päästään vihdoin eroon ylimääräisestä lenkistä rannikolle ja että hankkeen kaikilla kunnilla säilyy intressi olla mukana rahoittamassa kaikkia yhteysvälejä. Tuumailija

Voi niitä, jotka menivät lankaan persujen somevaikuttamisessa ennen vaaleja. Ovat niin isänmaallisia olevinaan, mutta unohtavat heikompiosaiset paljasjalkaiset suomalaiset ja miksipä ei ulkomaalaistaustaiset (syystä tai toisesta täällä asuvat) köyhät. Porvareista porvallisin puolue eikä mikään isänmaallinen. Huolestunut

Hyvä kirjoitus surulliselta suomalaiselta. Suomea ei enää voi sanoa isänmaaksi. Hävetkää suomen myyjät. Surulliset suomalaiset

Vai pitäisi valtion vielä kustantaa Länsirata? Kyllä mielestäni se kustannus pitää jakaa ehdottomasti radanvarren kunnille, sekä radan käyttäjille käytön mukaisesti. Ei lisää valtion veroja

Luin lehdestä, että nykyään on päässyt täysmääräiseen ansiosidonnaisen tasoon tekemällä töitä aina välillä noin kuusi kuukautta. Miten tällainen on ollut mahdollista? Onneksi tähän tulee nyt korjaus. Jokainen kyllä tietää, ketkä tätä ovat hyödyntäneet. Duunari

Hoitaja soittaa lääkärin puolesta, hoitaja tekee toimenpiteitä lääkärin puolesta, hoitaja juoksee paikalle heti. Terveydenhuollon suurimpia ongelmia on tehtävänsiirrot. Päivystyksen kuormitusta olisi mahdollista laskea, jos siellä hoidettaisiin vain STM:n ohjeen mukaisia potilaita. Muut eivät sinne kuulu

Kolumnissaan 16.12. Jarmo Lehto kommentoi nykyisin pyöriviä tv-ohjelmia. Olen aivan samaa mieltä, ei voi vähempää kiinnostaa, millään ei ole mitään väliä. Tähän tultu

Hallituksia ei pidä arvostella eikä arvostaa ilman faktoja. Nykyhallitusta voidaan arvioida ehkä vuoden kuluttua. Edellinen nimittäköön Huolettomien huldojen hommailuksi. Orpopojan valssi katsotaan myöhemmin. Kettulan Kojootti

Yhteislaulutilaisuuksissa, kuten esim. Kauneimmat joululaulut, pitäisi säestysmusiikin olla maltillista. Että kuulee oman äänensä

Demokratia on käsitteenä elänyt kauan, mutta muuttanut olomuotoaan. Länsimaisen kulttuurin syntykoti Ateena toi sen tunnetuksi. Ranskan vallankumous herätti aatteen muunnetussa muodossa. Suora demokratia on taas muuttanut muotoaan, nyt yritystoimintaa muistuttavaksi. Siinä on johtajat, muutamat päälliköt, ja sorvin edessä vailla sananvaltaa työskentelevät. Vekaraveikko