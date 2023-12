SSS jouluna vuonna 1943: Joulukiireet Salon liiikkeissä alkoivat tavallista aikaisemmin – yleisön ostohalu hyvä, mutta halutuista tavaroista puutetta

Kun ajattelimme, että joulumarkkinat nyt ovat kaikkein kuumimmillaan, soittelimme eilen eri puolille kauppalaa tiedustellen kuulumisia tässä suhteessa. Meille vastattiin hyvin yleisesti, että markkinat ovat jo kauan aikaa olleet käynnissä.

Ihmettelimme tätä jonkin verran, mutta meille selitettiin, että ihmiset ovat ostaneet haluamiaan tavaroita sitä mukaa kuin niitä on liikkeisiin ilmestynyt, ja tähän on myöskin ehkä vaikuttanut se seikka, että lahjapaketit rintamille on ajoissa täytynyt laittaa valmiiksi.

Joulumarkkinoita haittaa ja on haitannut koko ajan se valitettava seikka, etteivät liikemiehet ole saaneet parhaalla tahdollaankaan sellaisia tavaroita kuin olisivat halunneet ja joita he tietävät yleisönkin kernaimmin ostavan.

Rautakaupoissa löytyy aina sellaisia hyödyllisiä tavaroita, joita sopii antaa omaisilleen ja tuttavilleen lahjaksi. Myöskin lasten leluja on ollut runsaanpuoleisesti saatavissa, vaikkakin ne enimmäkseen ovat puusta valmistettuja. Myöskin urheilukaupoissa on ollut saatavana luistimia, suksia ja kelkkoja jotakuinkin runsaasti, ja on niitä ostettukin siinä toivossa, että joskus tulee näillekin main luistin- ja hiihtokelit. Kirjat ovat tietysti nyt, kuten aikaisempinakin jouluina, halutuimpia ja tietysti varsin sopiviakin lahjoja, ja kirjakaupat ovatkin jo viime viikon ajan olleet vahvasti kansoitettuja.

Kangaskaupoissa on tavaroiden kysyntä ollut tavattoman vilkas, mutta kunnon tavaroita ei kangaskaupoista juuri tahdo löytyä. Ainoastaan lapsille on ollut parempaakin tavaraa saatavissa, mikä sekin on erinomaisen hyvä asia, mutta aikuisten tavarat ovat enimmäkseen paperitavaraa, tosin tavattoman siistejä ulkoasultaan, mutta kuitenkin vain korvikkeita.

Joulu on aina joulu, ja siksi koetetaan kaiken uhallakin ja monista päätöksistä huolimatta hankkia omaisille ja varsinkin lapsille jotakin hyvää ja hyödyllistäkin, mikäli sitä suinkin on saatavissa. Niin että kyllä tällä viikolla kauppaliikkeitten hyllyt käyvät alastomiksi ja tyhjiksi, olkoon niissä sitten ollut mitä tavaraa tahansa.

Oheinen juttu on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 80 vuotta sitten, sotajouluna vuonna 1943. Salo oli siihen aikaan kauppala. Jouluostoksia tehtiin tuolloinkin, vaikka kaikesta oli pulaa.