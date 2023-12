Joulukuusesta polkupyörään – loppuvuoden pakettirumba alkoi jo Black Fridaystä

Monen muun kaupan tavoin Salon Perttelissä sijaitsevan K-Market Lindholmin pakettihyllyt ovat viime viikkoina notkuneet monenlaisista paketeista.

– Pakettiruuhka on yleensä hiljentynyt jouluviikolla, mutta tänä vuonna kiirettä on pitänyt näihin päiviin asti, sanoo kauppias Juha-Pekka Lindholm.

Kauppias myöntää, että varsinkin sesonkiviikkoina pakettipalvelut työllistävät henkilökuntaa merkittävästi.

– Keskimäärin joka kolmannella asiakkaalla on paketti haettavana, hän sanoo.

Perjantaina pakettihyllyssä oli jopa tyhjää tilaa, kun vielä muutama päivä sitten kaupalla oli käytössä lisätila paketeille. Perjantaina hakemista odotti vielä muun muassa muovinen joulukuusi.

K-Market Lindholmista tullaan noutamaan paketteja Perttelin lisäksi muun muassa Kiikalasta ja Kuusjoelta, sillä kaupalta löytyvät Postin lisäksi DB Schenkerin, Matkahuollon ja Postnordin palvelut.

– Onneksi ihmiset hakevat pakettinsa yleensä nopeasti, usein jo samana päivänä, kun paketti on tullut meille. Muutoin olisimme pulassa tilan kanssa, Lindholm sanoo.

– Pakettien määrä moninkertaistuu joulun alla, vahvistaa myös Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n Sale ryhmäpäällikkö Joni Toivonen.

Toivosen mukaan pakettiautomaatit ovat tuoneet helpotusta pakettirumbaan.

– Lisäksi osaamme jo varautua pakettisesonkiin, joten se ei tule yllätyksenä. Viime vuosien perusteella trendi ei ole hiipumassa, vaan päinvastoin verkko-ostaminen kasvaa edelleen, hän sanoo.

Paketteja alkaa liikkua runsaasti jo marraskuussa.

– Sesonki alkaa Black Fridaystä, ja jatkuu aina jouluun asti, Toivonen kertoo.

Pakettiautomaatti tai noutopiste löytyy miltei jokaisesta SSO:n toimipaikasta. Salossa automaatit puuttuvat vain Paukkulasta, Perttelistä ja Vaskiolta, jossa niitä ei ole tilanpuutteen takia. Myös Lohjalla SSO:lla on muutama pieni toimipiste, johon automaattia ei ole saatu mahdutettua.

– Automaatit ja noutopisteet ovat todella tärkeitä asiakkaille, joten suhtaudumme niihin myönteisesti.

Toivosen mukaan pienten toimipisteiden tilaongelma olisi mahdollisesti ratkaistavissa ulos sijoitettavien pakettiautomaattien avulla.

– On kuljetusliikkeiden intresseistä kiinni, että tuleeko näitä Saloon ja millä aikataululla.

Myös Kuusjoen Salella paketteja on ollut aikaisempien vuosien tapaan paljon liikkeellä joulun alla. Kaupalta löytyy Postin 44:n lokeron pakettiautomaatti, mutta se on usein täynnä, jolloin paketit hyllytetään kaupan toimesta ja noudetaan kassalta.

– Meillä on kiireisimpään aikaan hyllyjen lisäksi käytössä useita rullakoita. Pakettien hyllyttämiseen menee paljon aikaa, toteaa myymäläpäällikkö Soile Luhtala.

Luhtalan mukaan sesongin kiireisintä aikaa oli viime viikko.

– Nyt on jo rauhallista ja hyllyissä tilaa.

Verkko-ostaminen räjähti korona-aikana, ja on jatkunut siitä asti vilkkaana. Kuusjoen Salella on huomattu, että pakettien koot ovat kasvaneet. Kaupalle on tullut paketissa muun muassa polkupyörä ja jopa parisänky.

– Yhteen aikaan meille tuli paljon autonrenkaita, Luhtala kertoo.

Miljoonia paketteja

Matkahuolto kertoo pakettien lähettämisen kiihtyvän merkittävästi vuoden loppua kohden.

– Loppuvuoden sesonki Black Fridaysta jouluun on Matkahuollolle vuoden kiireisintä aikaa. Joulusesongissa kuljettamamme pakettimäärä kasvaa keskimäärin noin 30 prosenttia verrattuna normaaliaikaan, kertoo Matkahuollon pakettipalveluiden ja pakettipisteverkoston johtaja Kati Nevalainen.

Pelkästään Black Friday -viikolla Matkahuolto kuljetti noin puoli miljoonaa pakettia.

– Ruuhkaisimpina päivinä verkostossamme kulkee jopa sata prosenttia enemmän paketteja kuin hiljaisimpina aikoina, Nevalainen jatkaa.

Nevalaisen mukaan Matkahuolto purkaa ruuhkaa muun muassa kuljettamalla paketteja asiakkaiden suosimiin automaatteihin sesongin aikana myös viikonloppuisin. Matkahuollolla on Suomessa kaikkiaan noin 2 300 palvelupistettä.

Postin tiedotteen mukaan sesonkiviikkojen aikana yritys toimitti viime vuonna liki seitsemän miljoonaa pakettia.

– Uskomme, että saavutamme samansuuntaisia lukuja tänäkin vuonna, Postin liiketoimintajohtaja Kaj Kulp kertoo tiedotteessa.

Posti varautui joulusesonkiin avaamalla 37 väliaikaista noutopistettä ja jakamalla paketteja suurimmissa kaupungeissa myös lauantaisin.