Joulun aatonaattona sähkön hinta tekee kinkunpaistosta senttipeliä – mutta vain, jos on pörssisähkösopimus

Pörssisähkö maksaa joulun aatonaattona noin viidesosan siitä, mitä se maksoi vuosi sitten.

Sähköpörssi Nordpoolintietojen mukaan pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta on lauantaina keskimäärin runsaat 4 senttiä kilowattitunnilta. Viime vuonna vastaava keskihinta oli yli 21 senttiä kilowattitunnilta.

Energiatehokkuuden puolesta kampanjoinut valtionyhtiö Motiva on arvioinut, että kinkunpaisto kuluttaa sähköä noin kolme kilowattituntia. Lauantain keskihinnalla joulukinkun saisi siis kypsäksi vajaalla 13 sentillä, kun ei huomioida sähkönmyyntiyhtiön marginaalia. Kilowattitunnin keskimääräisen seitsemän sentin siirtohinnankin huomioiden summa jää reilusti alle puolen euron.

Lauantaina aamukahdeksaan asti sähkön hinta pysyttelee alle kahdessa sentissä, mutta pörssisähkön hinta kuitenkin kallistuu iltaa kohden ja nousee iltakuudesta kahdeksaan yli kahdeksaan senttiin kilowattitunnilta.

Pörssisähkösopimusten suosio kasvanut

Pörssisähkön edullinen hinta ei kuitenkaan suoraan hyödytä kuin osaa suomalaisista. Tämä johtuu siitä, että suuressa osassa kotitalouksien sähkösopimuksista sähkön hinta määrittyy muun kuin pörssisähkön hinnan perusteella.

Täysin ajantasaista tietoa siitä, kuinka monella suomalaisella kotitaloudella on pörssisähkösopimus, on vaikea saada. Sopimuksia tilastoivasta Energiavirastosta kerrottiin STT:lle perjantaina, että sähköyhtiöt ilmoittavat heille sopimusjakaumansa kerran vuodessa. Tämän vuoksi ajantasaisin tieto on viime vuoden lopulta, jolloin 14 prosentilla suomalaisista oli pörssisähkösopimus. 36 prosentilla oli toistaiseksi voimassa oleva sopimus, kun taas puolella sähkösopimus oli määräaikainen.

Vuodessa sopimusjakauma on kuitenkin muuttunut viime vuoden energiakriisin vuoksi, ja jakaumaa on muuttanut myös se, että sähköyhtiöt ovat muuttaneet sopimustarjontaansa. Sähköyhtiöistä kerrottiin kesällä STT:lle, että pörssisähkön suosio on kasvanut. Perjantaina puolestaan Fortumin viestintä vastasi STT:lle, että pörssisähkösopimukset ovat olleet tänä vuonna aiempiin vuosiin verrattuna suositumpia. Fortumilta ei eritelty tarkemmin, kuinka paljon suosio on kasvanut.

Muutaman euron saunareissu

Suurelle osalle suomalaisista sähkösaunan lämmitys ja kinkunpaisto maksavat siis niin jouluaattona ja joulun aatonaattona aivan yhtä paljon kuin ne maksaisivat perjantaina. Mutta mistä hinta muodostuu?

Energiaviraston hintavertailupalvelun perusteella esimerkiksi Helenin tarjoama kahden vuoden määräaikainen sähkösopimus tarjoaa sähköä kiinteällä hinnalla, joka on 8,83 senttiä kilowattitunnilta.

Oheisessa esimerkkilaskelmassa sähkökiukaan teho on 9 kilowattia, mikä on Netrauta-verkkokaupan perusteella ollut useiden suosituimpien kiukaiden teho.

Sähkön myyntihinnan lisäksi kuluihin tulee myös sähkönsiirron hinta, mikä taas riippuu asuinalueen siirtoyhtiöstä ja kotitalouden sulakekoosta. Energiaviraston joulukuun sähkönsiirtotilastoissa keskimääräinen sähkönsiirtohinta on noin 7 senttiä kilowattitunnilta, kun huomioidaan verot ja maksut. Myös Motivasta kerrotaan, että he ovat käyttäneet vastaavaa lukemaa omissa laskelmissaan.

Näin ollen kolmen tunnin saunominen maksaisi siirtohinnat huomioiden Helenin sähkösopimuksella noin 4,3 euroa. Esimerkkilaskelmassa Helenin asiakkaan kinkku kypsyisi vajaalla puolella eurolla. Pörssisähköä maksava, joka saunoo vaikkapa iltakuuden ja yhdeksän välillä, maksaa vajaat pari euroa plus sähköyhtiön marginaalin.

Asiantuntija Veli-Matti Virtanen Motivasta huomauttaa, että sähkökiuas ei käy täydellä teholla koko sitä aikaa, jolloin se on käytössä. Todellinen sähkönkulutus jää siis tätä alemmaksi – ja siten lasku pienemmäksi. Lopullisesti kuluttaja saa tietää kuluttamansa sähkön hinnan, kun lasku saapuu.

Markku Uhari