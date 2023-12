Joulun menoliikenne jatkuu tänään – ajokeli on huono valtaosassa maata

Joulun menoliikenteen odotetaan jatkuvan melko runsaana myös tänään, vaikka menoliikenteen vilkkaimmaksi päiväksi on arvioitu eilinen perjantai.

Ajokeli tuskin on tänään erittäin huono niin kuin se oli eilen Etelä-Suomessa, mutta kaasujalkaa on syytä käyttää tänäänkin varsin harkiten. Ilmatieteen laitos varoittaa, että liikennesää on huono koko maassa paitsi Lapin keski- ja pohjoisosissa. Ajokeliä heikentävät eilisen tapaan lumipyryt ja niihin liittyvä navakka tuuli.

Joulun paluuliikenteen odotetaan ajoittuvan pääosin tapaninpäivälle tiistaille ja sitä seuraavalle päivälle.

Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa pilvisyyttä ja lumisadetta, joka voi aluksi olla paikoin sakeaa. Etelärannikolla tulee myös räntäsadetta. Lämpötila pyörii enimmäkseen nollan ja viiden pakkasasteen maastossa.

Maan pohjoisosassa on niin ikään pilvistä, mutta enimmäkseen poutaista. Päivällä alueen eteläosassa sataa lunta, mutta pohjoisosissa taivas on poutainen. Elohopea on enimmäkseen 5–15 pakkasasteessa. Yöllä Lapissa on paikoin jopa 20–25 astetta pakkasta.

Yksi ihminen kuoli perjantaina

Huonossa ja osin erittäin huonossa ajokelissä sattui perjantaina illalla useita liikenneonnettomuuksia.

Tiettävästi vakavin tapaus sattui Keski-Suomessa, jossa henkilöauton kuljettaja sai surmansa. Poliisin mukaan ajoneuvo oli suistunut tieltä Jämsässä Kuorevedentiellä ja osunut puuhun. Tieltä suistumisen epäillään johtuneen sairauskohtauksesta. Poliisi selvittää asiaa kuolemansyyntutkintana.

Jämsässä sattui suunnilleen samoihin aikoihin myös toinen ulosajo. Lauantaina alkuyöstä ei ollut kuitenkaan tiedossa, että maanteillä olisi ollut Kuorevedentien tragedian lisäksi muita vakavia vahinkoja.

Pelastustoimen nettipalveluun Tilannehuoneeseen oli illalla ennen kello yhdeksää karttunut tietoja monesta pienestä liikenneonnettomuudesta. Muun muassa Etelä-Savon Juvalla kirjattiin kolme tieturmaa.

Myös iltayhdeksän jälkeen listalle nousi useita pieniä liikenneonnettomuuksia, ja jokunen myös lauantain puolella.

Pertti Mattila, Arttu Mäkelä