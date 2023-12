Joulun paluuliikenne sujunut hyvin, pientä jonoutumista iltapäivällä Kolmostiellä ja Oulun seudulla

Joulun paluuliikenne on näyttänyt hyvältä ja se on ollut sujuvaa oikeastaan koko maassa, kertoo liikenneoperaattori Kirsi Salokanto Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta.

– Pientä jonoutumista on Kolmostiellä Hämeenlinnasta etelään, mutta pääosin nopeudet ovat pysyneet normaaleina. Oulun seudulla oli iltapäivällä pari tuntia vilkkaampaa, Salokanto kertoo.

– On selvitty vähällä. Mitään isoja onnettomuuksia ei ole ollut, ja ajokeli on ollut normaali talvikeli. Kaikki on siltä osin sujunut hyvin.

Isompia onnettomuuksia ei ole ollut, vain joitain pieniä peltikolareita sekä tieltä suistumisia.

Salokannon mukaan joulun paluuliikenne ei ole juuri poikennut normaalista sunnuntailiikenteestä.