Joulupuu voi olla väärennetty – Joulupuuseura kannustaa kyselemään myyjiltä kuusien alkuperästä

Kotimaisena myytävä joulukuusi voi olla peräisin virolaiselta viljelmältä tai tanskalaiselta pellolta. Hintaa sillä voi olla silti saman verran kuin suomalaisellakin. Tätä mieltä on joulukuusien kasvattajien yhteinen järjestö Joulupuuseura ry.

– Mainoksissa voidaan kertoa, että kyseessä on perinteinen metsäkuusi, mutta alkuperämaata ei sanota. Tiedossamme on myös tapauksia, joissa kotimaisten puiden joukkoon on sekoitettu myytäväksi ulkomaalaisia kuusia, sanoo seuran puheenjohtaja Juha Ruuska.

Tullin tilastojen mukaan Suomeen tuotiin viime vuonna runsaat 90 000 joulupuuta Ruotsista ja Tanskasta. Ruuskan mukaan tuonnin todellinen määrä on selvästi isompi, noin 150 000, sillä pieniä kuusilasteja ei tarvitse ilmoittaa tullille.

Viiden viime vuoden aikana tullin tilastoihin on kirjattu tuontimaiksi myös muun muassa Viro, Puola ja Saksa.

Joulupuuseura on esittänyt, että Ruokavirasto ryhtyisi tutkimaan kotimaisena markkinoitavien kuusien alkuperämaita. Ruokaviraston mukaan tutkimukseen on kiinnostusta ja halua, mutta toistaiseksi siltä puuttuu rahoitus.

– Aineistojen analysoimiseen on olemassa laitteisto, mutta tarvitsisimme lisää tutkijaresursseja, tutkimusprofessori Maria Lahtinen-Kaislaniemi Ruokavirastosta kertoo.

Ruokavirasto on viime vuosina selvittänyt toreilla myytävien mansikoiden alkuperää. Samaa isotooppimittaukseen ja tilastolliseen analyysiin perustuvaa menetelmää voitaisiin hyödyntää myös joulupuiden tutkimuksessa.

Ruokaviraston tiedossa ei ole tutkittuja ja todettuja joulukuusien alkuperäväärennystä koskevia tapauksia, toteaa johtava juristi Salla Niemi-Konkari.

Mistä sitten tavallinen kuluttaja voi tietää joulukuusen alkuperämaan? Joulupuuseuran Juha Ruuska neuvoo jututtamaan myyjää ja kyselemään tietoja. Puuta tutkimalla se ei onnistu.

– Aiemmin tanskalaisten kuusien tyvi oli niin leveä, etteivät kuuset mahtuneet silloisiin jalkoihin. Nyt kun kuusia tulee Virostakin, erottaminen on vaikeaa.

Joulupuuseura on ohjeistanut jäsenyrityksiään laittamaan puihin pienen lipun, jossa on tiedot sen kasvattajasta.

– Joskus kuuseen onkin jäänyt ulkomaalaisen kasvattajan tiedot, mikä on huomattu vasta kotona. Kuljetuksen aikana käytetty homeenestoaine on myös voinut aiheuttaa allergisia reaktioita, Ruuska kertoo.