Jukka Salmela pokkasi vuoden 2023 Paimio-mitalin

Vuoden 2023 Paimio-mitali on ojennettu Jukka Salmelalle. Hänet tunnetaan paimiolaisen liikunnan edistäjänä, joka on edustanut kotikaupunkiaan myös valtakunnallisella tasolla. Hän on tehnyt 50 vuoden ajan töitä aktiivisena vapaaehtoisena.

Salmela on toiminut Paimion Urheilijoiden, Varsinais-Suomen Yleisurheilu ry:n ja Paimion Seuraparlamentin puheenjohtajana sekä ollut Suomen Urheiluliiton hallituksessa. Hän on ollut järjestämässä urheilukilpailuja Paimiossa huipputasolta pienten lasten miniolympialaisiin.

Vuonna 2005 Salmela toimi järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Espoossa järjestettyjen yleisurheilun vammaisten EM-kisoissa. Hän on saanut Liikunnan ja urheilun kultaisen ansioristin. Salmela liittyi Paimion Urheilijoihin 1970-luvulla, heti muutettuaan paikkakunnalle.

Salmela pääsi kaupungin luottamuselimiin vuonna 1981 ja jätti ne SDP:n edustajana vasta vuonna 2021. Salmela ehti toimia esimerkiksi liikuntalautakunnan puheenjohtajana, teknisen lautakunnan varapuheenjohtajana sekä Paimion Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajana. Nykyään hän on Paimion Sähkömuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja. Työuransa hän teki Lounais-Suomen Sähkössä, Länsivoimassa, Fortumissa ja Verkonrakennus Oy:ssä.

Kuvanveistäjä Raili Mikkosen suunnittelema Paimio-mitali jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Mitali myönnetään arvostetulle henkilölle, joka on saavuttanut menestystä toiminnallaan Paimion hyväksi esimerkiksi kulttuurin, tieteen, urheilun, sosiaalitoimen, talouselämän tai yhdyskuntatyön alueella. (SSS)