Salolaisen Metalli-Piiroisen lastauslavalla on aamuseitsemältä pakkasta ja taivas vihmoo lunta.

Suomen kenties suosituin näyttelijä Martti Suosalo kiristelee kuormaliinoja pipo syvällä päässä ja rahtaritakki päällä.

Lavalla liinoja ohjailee luudanvarrella Ekku Raikamo. Yhdessä kaksikko muodostaa kiertävän Teatteri Sirkus Suosalon.

Tällä kertaa ei olla kuitenkaan matkalla näytökseen, vaan kohti Puolaa. Kuormaan lastataan Salossa valmistettuja kamiinoita.

Televisioviihteen sanoin: mitä täällä tapahtuu?

Suosalo sanoo joutuneensa miettimään alanvaihtoa, kun korona sulki pari vuotta sitten teatterit.

– Työkkäristä soitettiin, että mihin me uudelleenkoulutetaan sut. Vastasin, että yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi. Ne kulkevat kuitenkin.

Korona meni ohi ennen kuin Suosalo ehti rekan rattiin. Hän palasi näyttämölle. Viime lauantaina Suosalo esiintyi Salossakin Provinssin täydelle katsomolle yhdessä Mika Nuojuan kanssa.

Näyttelijä sanoo tehneensä parikymmentä vuotta kiertueita pakettiauton kanssa. Teatteri Sirkus Suosalon varusteet vaativat kuorma-auton, joten Suosalo ja Raikamo suorittivat yhdistelmäkortin.

– Sanoin Ekulle, että pitäisikö hakea lasti appelsiineja Espanjasta harjoittelureissuna. Hän keksi, että viedään kamiinoita Ukrainaan!

Leikinlasku sikseen. Suosalo sanoo kantaneensa huolta Ukrainasta, jota Venäjä on yrittänyt valloittaa sotimalla pian kahden vuoden ajan. Hän halusi auttaa, ja keinoksi löytyi kamiinakampanja.

Suosalo ja Raikamo ovat julkkiksia, jotka voivat tuoda kampanjaa esille. Sitä kautta Ukrainalle apua keräävä Omri ry saa julkisuutta ja toivottavasti uusia lahjoittajia.

– Ihmisten avustushalu on ehkä vähän heikentynyt, ja sotaväsymys vaivaa. Meidän tehtävämme on vedota ihmisiin, että auttakaa herran tähden nyt eikä huomenna! Toivon, että esimerkiksi firmat pistäisivät joulurahansa kamiinoihin, Suosalo vetoaa.

– Tämä on hyvä suomalainen projekti, ja kamiinat tulevat ihmisille tarpeeseen. Tähän oli helppo lähteä mukaan, Ekku Rahkamo sanoo.

Kaksikko ajaa avustusrekan Puolaan ilmaiseksi.

– Oikeat rekkamiehet ovat oikeissa töissä. Ei heillä ole aikaa tämmöiseen. Me ollaan sesonkirekkamiehiä, ja lahjoitamme oman työpanoksemme, Martti Suosalo sanoo.

Kamiinakuormaan lastattiin perjantaina 696 kamiinaa, jotka on valmistettu salolaisten Stremetin ja Metalli-Piiroisen yhteistyöllä. Kaikkiaan Ukrainaan on toimitettu Salosta jo 3677 kamiinaa.

Teatteri Sirkus Suosalo lahjoitti kuormaan vielä yhden uuden aggregaatin, jolle sirkuksella ei ollut käyttöä.

Kuorma lähtee lauantaina aamulautalla Tallinnaan. Siitä matka jatkuu Riikaan, jossa vietetään ensimmäinen yö.

– Toinen nukkuu rekan nupissa ja toinen motellissa. Kuormaa pitää kuitenkin vahtia, Suosalo kertoo.

Kaksikon suunnitelmissa oli viedä kuorma Puolaan, josta ukrainalaiset avustustyöntekijät vievät kamiinat eteenpäin.

– Sotatoimialueelle emme lähde seikkailemaan. Tässä on seikkailua muutenkin ihan tarpeeksi. Mitä vain voi tapahtua, Martti Suosalo myöntää.

Ennen lähtöä kaksikko opetteli vielä miten kuorma-autoon kiinnitetään lumiketjut. Ne voivat tulla matkalla tarpeeseen.

– Baltiassa on tasaista, mutta Puolassa on kuulemma mäkisiä ja mutkaisia teitä.

Suosalo ja Raikamo laskevat, että avustusreissuun kuluu aikaa pari–kolme päivää suuntaansa. Tavoitteena on päästä jouluksi kotiin.

Kaksikko on reissustaan silmin nähden innostunut.

– Me ollaan tällaisia ikuisia pikkupoikia! Nythän me saamme tehdä niitä kuorma-autoleikkejä, joita hiekkalaatikolla aloittelimme. Mittakaava on vain vähän muuttunut, Suosalo velmuilee.

Salolaiset innostuivat kamiinalahjoituksista

Ukrainaan toimitettavat kamiinat valmistetaan Salossa, mutta salolaiset ovat kunnostautuneet myös kamiinoiden lahjoittajina.

LähiTapiola Eteläilmoitti marraskuun lopussa lahjoittavansaOmri ry:lleyli 20 000 euroa, jolla saa 110 kamiinaa.

Salon kaupunki lahjoitti Ukrainaan 24 kamiinaa.

Salon Rotaryklubi juhlisti 75-vuotista taivaltaan lahjoittamalla Ukrainaan 75 kamiinaa.

Omri ry. pitää listaa kamiinakeräykseen osallistujista. Listalta löytyy useita salolaisia yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä.