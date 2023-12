Junaliikenteessä luvassa myöhästymisiä ja peruutuksia pääradalla – syynä sähköratavaurio Järvenpäässä

Junaliikenteessä pääradalla on tiedossa myöhästymisiä ja junien perumisia. Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan Järvenpäässä on sähköratavaurio, minkä vuoksi pääradalla on käytössä vain yksi raide Jokelan ja Keravan välillä.

Myöhästymisten kestoksi R-junille ja Tampereen suunnan kaukojunille pääradalla arvioidaan noin 10–40 minuuttia. Lisäksi vian vuoksi joitain junia joudutaan perumaan.

Rataliikennekeskuksen mukaan sähköratavaurio ei vaikuta Lahden suunnan juniin. Myös K-junat sekä kehäradan junat kulkevat normaalisti.

Korjausarviota vauriolle ei tuoreeltaan ole.