Junaliikenteessä myöhästymisiä pääradalla – syynä sähköratavaurio

Junaliikenteessä pääradalla on tiedossa myöhästymisiä sähköratavaurion vuoksi, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Vaurio on rajattu Keravan ja Järvenpään välille, ja kyseisellä välillä on käytössä vain yksi raide.

R-junille ja Tampereen suunnan kaukojunille aiheutuu pääradalla uuden arvion mukaan noin 10 minuutin myöhästymisiä. Vian vuoksi joitakin junia jouduttiin perumaan aiemmin aamulla.

Rataliikennekeskuksen mukaan sähköratavaurio ei vaikuta Lahden suunnan juniin. Myös K-junat sekä kehäradan junat kulkevat normaalisti.

Lopullista korjausarviota vauriolle ei vielä ole.