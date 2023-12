Juuse Saros torjui Nashvillen voittoon Montrealista – kanadalaisseura kaatui 2–1

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators kävi ryöstöretkellä Kanadan puolella. Tennesseeläiset kaatoivat isäntinä hääränneen Montreal Canadiensin maalein 2–1.

Nashvillen maalilla oli vahtivuorossa Juuse Saros, joka torjui kaikkiaan 36 kertaa.

Edeltävän päivän pelissä 33 torjuntaa tehnyt vartioinut Kevin Lankinen seurasi sunnuntaisen ottelun vaihtopenkiltä. Toronto Maple Leafs voitti lauantain ottelun 4–0.

Colton Sissons teki kummankin vierasjoukkueen maaleista, kun taas Montrealin ainokaisen viimeisteli Jake Evans.

Nashvillen suomalaishyökkääjälle Juuso Pärssiselle siunaantui jääaikaa vajaat 17 minuuttia, mutta hän jäi tehopisteittä.

Nashville on voittanut kymmenen edellisistä 13 ottelustaan.

Rangers kukisti maalivahtinsa ex-seuran

New York Rangers isännöi Madison Square Gardenissa Los Angeles Kingsiä. Kotijoukot veivät voiton 4–1.

Ottelun avausmaalin teki Rangersin suomalaistaustainen Mika Zibanejad. Ruotsalaishyökkääjän äiti on suomalainen.

Jonathan Quick torjui New Yorkin maalilla 25 kertaa. Sunnuntain ottelu oli Quickin ensimmäinen peli entistä kotiseuraansa Kingsiä vastaan.

Nhl.comin mukaan Quick pelasi Los Angelesin paidassa vuodet 2007–2023. Kalifornialaisseuran kanssa hän voitti Stanley Cupin vuosina 2012 ja 2014. Hänelle kertyi myös Kingsin maalivahdeista eniten pelattuja otteluita (743), voittoja (370) ja nollapelejä (57). kaikkien aikojen

Kings vaihtoi Quickin Columbus Blue Jacketsiin maaliskuun alussa. New York Rangersin kanssa hän allekirjoitti sopimuksen heinäkuun alussa. New Yorkin paidassa hän on voittanut kuluvalla kaudella kahdeksan ottelua ja hävinnyt yhden.

Bedardille syöttöpisteet, Barkov maalinteossa

Chicago hävisi kotikaukalossaan Washington Capitalsille maalein 2–4.

NHL:n viime kesän varaustilaisuuden ykkösnimi Connor Bedard kirjautti syöttöpisteen kummastakin isäntien maalista. Bedard on kerännyt 27 NHL-ottelustaan yhteensä 11 maalia ja 12 syöttöpistettä.

Aleksander Barkov johti Florida Panthersin 5–2-vierasvoittoon Columbus Blue Jacketsista myöhään sunnuntai-iltana pelatussa NHL-ottelussa. Barkov viimeisteli ottelussa Panthersin 3–1-maalin.

Barkovin tilastoihin kirjattiin myös syöttöpisteet joukkueen ensimmäisestä ja Eetu Luostarisen viimeistelemästä viimeisestä maalista. Niko Mikkola nappasi puolestaan syötön Matthew Tkachukin 4–2-osumasta.

Sairastelun jäljiltä paluun tehnyt Patrik Laine sai syöttöpisteen Columbuksen toisesta maalista.

Arttu Mäkelä