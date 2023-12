Kahdesti kymmenen parhaan joukkoon kirinyt Eero Hirvonen toiveikkaana: ”Eiköhän paremmatkin sijoitukset vielä tule”

Suomen yhdistetyn tämän kauden kärkimies Eero Hirvonen jatkoi tasaisen vahvoja esityksiään maailmancupin kilpailussa Norjan Lillehammerissa. Hirvonen leiskautti sunnuntaina suurmäestä 131 metriä ja ampaisi kymmenen kilometrin hiihto-osuudelle kymmenenneltä sijalta. Hän kohensi asemiaan tuttuun tapaan ja sijoittui lopputuloksissa seitsemänneksi.

– Hyppy oli kiva veto ja iso mäki sopi paremmin. Lähtöpaikka hiihtoon oli hyvä. Jos olisi ollut kulkupäivä, olisin voinut taistella palkintokorokesijoituksesta. Ei riittänyt tänään. Ei ollut tarpeeksi potkua. Oli hyvä porukka ja kovia hiihtäjiä, mutta eilinen varmaan painoi, eikä ollut kulkua, Hirvonen kertoi Hiihtoliiton äänitteellä.

Lauantaina Hirvonen oli normaalimäen ja kymmenen kilometrin hiihdon kilpailussa kahdeksas.

– Kokonaisuutena hyvä viikonloppu. Kaksi kertaa kymmenen parhaan joukossa. Pitää olla tyytyväinen. Eiköhän paremmatkin sijoitukset vielä tule, Hirvonen toivoi.

Kauden avausviikonloppuna Rukalla hän napsi sijat viisi, 19 ja 15, joten alkukausi on ollut varsin hyvä.

Herolalla hankalaa

Maailmancupia johtava Norjan Jarl Magnus Riiber voitti, Itävallan Johannes Lamparter oli toinen ja Norjan Jörgen Graabak kolmas.

Ilkka Herola oli toiseksi parhaana suomalaisena 27:s. Tavallisesti hän on Hirvosen tavoin yksi maailmancupin vahvimmista hiihtäjistä, mutta mäessä on vaikeaa. Nyt miehen meno on ollut tukkoista ladullakin.

– Ei ollut kummoista tänäänkään. Mäessä ei käynyt tuuri. Hiihto oli yhtä hankalaa kuin eilen. Ei ollut kovin hyvä viikonloppu, Herola sanoi.

Tulevana viikonloppuna ei ole maailmancupia, vaan suomalaiset kisaavat seuraavan kerran joulukuun puolivälissä Itävallassa.

– Väli tulee hyvään kohtaan. Jatketaan Ramsaussa puhtaalta pöydältä, Herola paalutti.

Wille Karhumaa oli 35:s ja Arttu Mäkiaho 39:s.

Petteri Ikonen