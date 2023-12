Kahdet sukset menivät piloille ennen kuin uskoin, että ladulla ei voi hiihtää

Suomessa alkaa olla epävarmaa kaikesta. Saako hoitoa, ovatko palvelut vain koneiden palvonnan kautta toimivia, ovatko virastot auki ihmisille, kasvavatko matkayhteydet, kulkevatko bussit, saako työtä, onko työpaikkoja, kuka maksaa palkan ja mitkä ovat ehdot, olenko ulos kirjattu iän, terveyden tai koulutuksen vuoksi? Eduskunta?

Hyi teitä SSS:n toimittajat. Täällä Somerolla asioita puidaan ilon kautta. Seuraavien kunnallisvaalien tuloksetkin tiedetään jo nyt. Oppia idästä

Hyvä että SSS on tuonut ilmi Someron isännöitsijätoimiston epäiltyjä rikoksia. Asukkaitten on hyvä tietää mitä heidän taloyhtiössään tapahtuu. Näitä lukiessa voivat muutkin taloyhtiöt alkaa miettimään, että ovatko omat asiat kunnossa. Kaikki ilmi

Nimimerkille Epävarmaa joulua: Kyllä torilla kalamyyjällä on ollu ennakkotilausta. Itsekin näin ilmoituksen, että eivät enään ota ennakkotilauksia. Ostoksilla käynny

Voi hyvät ihmiset. Älkää aina valittako lumen auraajista ja aukaisusta, tekevät parhaansa ja todella pitkiä päiviä teidän parhaaksenne. Kun juuri se teidän kohtanne ja tienne ei ole ainut, meillä on satoja kilometrejä ja taloja lenkeillämme. Toivomme jopa kiitollisuuttanne, kun jaksamme puurtaa. Öitä ja päiviä teille ikkunasta katsellessanne. Aura

Joulupäivän iltana klo 22 jälkeen Muurlantielläkin olivat tiekarhut liikkeellä. Hyvän työn tekivät

Kun ei työelämää uudistaa saa, palataan torppariaikaan. Jos torppari ei totellut isäntää, rikottiin koko mökki. Olisko sit hyvä

Elinkeinoministerinämme on persujen pikkupoika, jolla värikäs menneisyys. Kylmää on oikeistohallituksen kyyti. Nolot äänestäjät

Yrittäjien Pentikäinen vertaa työntekijöitä Venäjään. Aika tylyä, kun miettii mitä Venäjä tekee vaikkapa Ukrainassa. En kyllä ylläty enää mistään. Katselen tässä netistä vuoden 1918 tapahtumia Suomessa. Ei hyvältä näytä

Onko nykyisen peruskoulun opetusmetodi ohjautunut niin, että vaikka oppilas ei osaisi juuri mitään, kokeet menneet joten kuten, niin yläasteen lopetat vitosten todistuksella? Luokalleen ei enää jätetä

Ilmeisesti ay-liikkeen tarkoitus on, että tänne jää kauppa, Kela ja poliisi. Muut ovat lähteneet muille maille. Yritykset

Eikös koirat omiansa puolusta, jos pihalla haukkuvat? Ja paljon on koiria, jotka ovat ulkokoiria rotunsakin puolesta. Jos haukku häiritsee, kannattaa varmasti käydä sanomassa suoraan tai viedä vaikka postia laatikkoon, toivotaan että se auttaa. Koiraton koiraystävä

Jätevoimala puhdistaa savukaasunsa parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla? Kysessä on siis teollisuudessa käytössä oleva ionisaatiosuodatustekniikka, jolla päästään yli 99 prosentin suodatustehoon? Vekaraveikko

Eiköhän muuntajien omistaja ole niistä vastuussa. Juku

Nimimerkki Susi, unohdit pahimman: Ihminen käy ihmiseen kiinni ympäri vuorokauden, jopa tappaa. Tassu

Laduista vielä sen verran, että viime kerralla kävi sama juttu. Ladulla oli silloin niin paljon hiekkaa, että piti odottaa lumisadetta ennen kuin voi hiihtää. Itselläni meni kahdet sukset piloille ennen kuin uskoin, että ei voi hiihtää. Urakoitsijalle ohjeistusta

Kun olen seurannut tätä Suomen politiikkaa meinaa tulla itku. Mistään ei osata neuvotella. En kannata lakkoja, mutta ei tämä hallituskaan oikein toimi. Vievät köyhältä leivän ja keskituloisten asema heikkenee. Rikkaat rikastuvat. Voi näitä aikoja

Paljonko meni rahaa Hyperlooppiin Salon kaupungilta? Taisivat rahat hautautua samaan monttuun kuin Hyperloop. Lööppi

Venäjä tulee hivuttaen, mutta Suomi on valmistautunut jo: Meillä on työntekijät kuin Venäjältä – Yrittäjien mukaan. Vastakkainasettelu

Nykyinen junarata hoitaa länsirannan tarpeet ja oikorata ei toisi kun Lohjan radanpiiriin. Karjaalta Lohjalle voivat rakentaa pistoraiteen. Ei niin kiire voi olla, että ajetaan valtio konkurssiin. Vai ylimääräinen lenkki

Politiikassa ryhmäkurilla päätetään vain määrättyjen halua ja intressejä. Paljon hyviä asioita on kumottu ryhmäkurilla. Kyllä on hyvä, että tuodaan muitakin mielipiteitä esiin kuin valtaapitävien aatteet. Nähnyt miten toiminta on eri puolueissa, ja siksi kunnioitan niitä jotka uskaltavat avata suunsa. Asia ei aate

Voisiko Kiikalan lentokentälle rakentaa aurinkovoimalan? Siellä kun ei muuta toimintaa näytä olevan. Voimala