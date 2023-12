Kaikki auki kevääseen – Salkkari jakoi ennätystasaisen Liigan joulutodistukset

Liiga jäi torstaina tapaninpäivään kestävälle joulutauolle. Asetelma kevääseen on taas äärimmäisen kutkuttava: sijalla kolme olevan HIFK:n ja sijalla 12 olevan Sportin välillä on vain kymmenen pistettä.

Salkkari jakaa kaikille liigajoukkueille joulutodistuksen, jonka arviointiperusteina painottuvat odotukset, peliesitykset ja kevään näkymät.

Jukurit – Jokisen viimeinen tanssi

viimeinen tanssi Jukureissa on ottanut jälleen enemmän kuin maksimin kokoonpanostaan irti. Liigan pienimmällä pelaajabudjetilla operoiva Jukurit on koko Jokisen aikakaudella ylivoimainen ykkönen siinä, kuinka vähän yksi sarjapiste on maksanut. Hyvät otteet eivät ole vain näkyneet yleisömäärissä: yleisökeskiarvo on SaiPan jälkeen pienin (2 633).

Arvosana: 9,5

Ilves – tajuton vahvistus

Ilveksen mestaruusjuna pendelöi suorinta reittiä. Tapparan tavoin Ilveskin on viimeistellyt tehokkaasti suhteessa luotuun maaliodottamaan. Ero on se, että Ilves panttaa laukauksiaan laadukkaita maalipaikkoja varten, mikä on ollut valinta Leijonien tulevalta päävalmentajalta. Yli piste per peli -tahdilla Liigaan saapunut puolustaja(6+14) on ollut tajuttoman kova vahvistus kesken kauden.

Arvosana: 9

Tappara – onni on ansaittava

Selvän sarjakärjen ei pelillisten otteiden perusteella pitäisi olla nykyisessä asemassaan, silläTappara on seilannut läpi syksyn onnekkaasti. Vaikka Kirvesrinnat on ollut monina iltoina selvästi alakynnessä, tehokas viimeistely on tuonut voittoja. Siitä kertoo esimerkiksi korkein laukaisuprosentti (14,90) sekä eniten tehtyjä maaleja suhteessa luotuun maaliodottamaan. Onnekkuus voi jatkua huippupelaajien avulla, mutta orastavia notkahduksia on jo nähty.

Arvosana: 9

KalPa – matalalla profiililla

Vaikka KalPa on muun muassa Liigan paras kotijoukkue, se on välttynyt suurelta hehkutukselta. Ei pidä puhua suonenvedosta vaan tasapainoisesta suorittamisesta: KalPa on luonut maaliodottamaa eniten ja päästänyt maaliodottamaa vähiten. Lisäksi hankinnat ovat onnistuneet: Esimerkiksi matalalla profiililla Savoon saapunut(torjuntaprosentti 90,8) osoittautui huippumaalivahdiksi.

Arvosana: 9

Lukko – huojentava putki

Päävalmentajaon selättänyt epäilyksensä mallikkaasti. Lokakuussa tapahtuneen notkahduksen jälkeen pelaaminen on mukautunut paremmin eri vastustajiin. Lukko on napsinut voittoja Liigan toiseksi heikoimmasta ylivoimasta (16,33 %) huolimatta. Joulua on melko huojentavaa käydä viettämään neljän suoran voiton putkessa. Lisäksi tappelee CHL:n finaalipaikasta tammikuussa Geneve-Servetteä vastaan.

Arvosana: 8,5

HIFK – kissa nukkuu vielä

Nordenskiöldin kadulla vaanii kuin talviuntaan nukkuva kissapeto, joka jo ilman ihmetemppuja on ainoastaan Tapparaa ja Ilvestä perässä. Paikoin HIFK näyttää dominoivalta, mutta voittoputkia on seurannut useampi tappio. Vielä on paljon matkaa mestaruustaistoon. Siitä huolimatta ehjän kokoonpanon HIFK:ta ei kukaan halua vastaansa pudotuspeleissä.

Arvosana: 7,5

Ässät – Rubinin kuutio

Porissa syksy oli laskusuhdanteinen. Aluksi Jere Härkälän Ässät kulki voitosta voittoon pitkälti vain viisi vastaan viisi -pelin ansioilla. Ajan mittaan tehottomuus ei kanna kovin pitkälle. Vaikka nuori(11+6) tekee upeaa läpimurtoa, ei joukkueen paras pistemies kuuluisi olla vasta pistepörssin sijalla 46. Lukuisista voitoista patalauman tulisi antaa kiitoskortti yksinomaan Liigan parhaalle maalivahdille(torjuntaprosentti 92,12).

Arvosana: 8

JYP – omituiset potkut

Keskiviikkona Jyväskylästä kuului kummia: päävalmentajasekä valmentajasopimukset purettiin omituisin perustein. Taustalla eivät voi olla vain pelilliset syyt vaan henkilökemiat jo aiemmin pelitapaa kritisoineen seuran puheenjohtajanvälillä. Epäonnistunut viime kausi sai valmennuksen muuttamaan peli-identiteetin artistiensa mukaiseksi eli hyökkäysvoittoiseksi. Se toikin onnistumisia muun muassa(12+23) ja puolustaja(10+21) sekä ilmiömäisen ylivoiman (30,23 %) siivittämänä. Marras-joulukuussa JYPillä oli vaisumpaa, mutta sillä on yhä kuudenneksi paras pistekeskiarvo.

Arvosana: 7

Pelicans – maltti oli valtti

Media ehti jo odottaa Isku Areenan ulkopuolellapotkuja sekä salolaistaustaisennousua päävalmentajaksi. Suurin satsauksin kauteen lähteneen Pelicansin salainen kokoontuminen marraskuun alussa paljastuikin darts-turnaukseksi. Siitä lähtien joukkue on kiivennyt kohti suoraa pudotuspelipaikkaa: 20 pelin kuntopuntarissa lahtelaiset tulevat heti Tampereen seurojen jälkeen. Seurajohdon maltti oli valttia. Tosin ylivoima on edelleen heikointa (15 %).

Arvosana: 7

Sport – pelkkiä letkautuksia

Risto Dufvan viimeinen valmennusvuoden letkautukset lehdistötilaisuuksissa sekä Sportin muukalaislegioona ovat tuoneet huomattavasti väriä pimeneviin syysiltoihin. Silloin tällöin näyttää, että Sport kampeaisi itsensä kymmenen parhaan joukkoon. Yhden maalin eteen vaatii työtä aivan liikaa ja tasaisuutta on ollut haastavaa löytää.

Arvosana: 6,5

TPS – aina valmis jatkoille

Kauden alkuun tulleen seurahistorian pisimmän kuuden ottelun voittoputken jälkeen ei ole ollut tietoakaan hunajasta. Hyökkäyspeli jää tuloksettomaksi kulmissa pyörimiseksi ja ylivoima on luokatonta. Yli kolmannes peleistä (13) eteni jatkoajalle, mikä kertoo kyvyttömyydestä ratkaista varsinaisella peliajalla. Yksitoista jatkoaikavoittoa tarkoittaa saman. Tärkein mittari miljoonatappioita tehneelle seuralle on yleisökeskiarvo, joka on TPS:n suurin runkosarjassa kahdeksaan vuoteen (5411 katsojaa).

Arvosana: 6,5

Kärpät – sarjataulukko hämää

Kärppien tuore urheilujohtajateki runkosarjan puolivälissä ratkaisun, joka olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten: päävalmentaja Lauri Marjamäki vapautettiin tehtävästään. Tämänhetkinen sijoitus voi hämätä, sillä valtaosa pisteistä on kalasteltu heikompia vastaan. Top 4 -joukkueita vastaan Kärpät on voittanut vain kerran. Joukko tähtipelaajia vaikuttaa täysin aneemisilta. Ellei Myllykosken seuraava valmentajarekrytointi osu napakymppiin, 2000-luvun dynastia jää vain muistoksi.

Arvosana: 6

HPK – Maso on vasta alussa

särmikkäistä koppipuheista huolimatta HPK:n kokoonpano osoittautui nopeasti liian kapeaksi. Kun Pallokerhon pelisuoritus hipoo ylärekisteriä, lopputuloksena on silti luultavasti tappio. Joukkue ei kestä pelien sisällä epäonnistumisia ilman jänteen katkeamista. Silti tyhmintä olisi potkia Lehtonen, sillä hänen projektinsa Hämeenlinnassa on vasta alkanut.

Arvosana: 6

KooKoo – toistaiseksi sivussa

Yllättävän kovia vahvistuksia tehnyt KooKoo ei ole yltänyt odotetulle tasolle. Yksi vaikuttava tekijä on ollut monien avainpelaajien loukkaantumiset, joita KooKoon kokoinen seura ei kestä. Erityisesti puolustus on jäänyt heiveröiseksi, minkä takia KooKoo on päästänyt kolmanneksi eniten maaleja, ja alivoima on ollut kolmanneksi heikointa.

Arvosana: 5,5

SaiPa – kopioi ja liitä

Saimaan Pallon jouluarvosanan olisi voinut suorittaa kopioi ja liitä -komennolla viime vuodesta, eikä kukaan olisi huomannut. Kannattajille on tarjottu jo lokakuusta lähtien täysin panoksettomia pelejä. Katse on jo ensi kaudessa: vaikka Liigan avaaminen paljastuikin silmänkääntötempuksi, pakottaa se SaiPan kaltaisen joukkueen panostamaan loppuun saakka.

Arvosana: 4

Syyskauden tähdistökentällinen

Hyökkääjät: Anton Levtchi (Tappara), Oula Palve (Ilves), Jerry Turkulainen (JYP)

Puolustajat: Sami Niku (JYP), Adam Clendening (Ilves)

Maalivahti: Niklas Rubin (Ässät)