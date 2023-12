Vielä kolmisen viikkoa sitten Vilppaan hyökkäyspeli miesten Korisliigassa oli huonolla tavalla arvaamatonta. Säännöllisesti toistuneita hyviä asioita oli käytännössä yksi: kakkostakamieheksi ennen kautta yleisesti koetun Teemu Suokkaan syötöt kakkossentteriksi nähdylle Luukas Vaaralle.

Suokas on edelleen syöttänyt yli kolmasosan Vaaran kaikista koreista, mikä on melkoinen tilasto. Niin on sekin, että Suokas on tehnyt vähintään 14 pistettä yhtä vaille kaikissa kauden 12 ottelussa.

97–89-vierasvoitto KTP:stä sinetöi sen, että arvaamattomuus kääntyy vähitellen positiiviseksi asiaksi. Korinteko-optioita on yhtäkkiä huomattavasti enemmän. Ne pitää henkilöidä tässä tapauksessa kahteen: Mikko Koivistoon ja Jamison Overtoniin.

Vilpas hankki toki tärkeitä voittoja myös ilman Koivistoa. Hänen poissaolonsa oli silti karvas muun muassa siksi, että miehen heitto- ja pallonkäsittelytaito ovat väkisinkin alkukauden aikana hieman vieraita vastustajien ulkomaalaispelaajille.

Tälläkin kertaa Koivisto jallitti milloin kenenkin syötöistä KTP:n amerikkalaisia. Ennen isompaa pelitaukoa hän oli heittänyt edelliset kolmosensa saldolla 1/8, Kotkassa upposi 6/9 ja kolme vapaaheittoa päälle, kuorrutettuna kolmella syötöllä ilman menetyksiä.

– Minuakin hymyilyttää kerrankin. En tiennyt, mitä odottaa, eli jaksanko pelata minuutin vai enemmän, totesi Koivisto Ruudun haastattelussa yli 21 pelatun minuutin jälkeen.

– Koiviston korit tulivat pitkälti meidän puolustuskonseptimme ulkopuolelta. Ne olisi pitänyt pystyä ottamaan pois, kommentoi kyseiseen puolutustehtävään loppuvaiheissa ”hälytetty” Topias Kuukkanen lehdistötilaisuudessa.

Jamison Overton on ehtinyt pelata alle kolmasosan siitä minuuttimäärästä, jonka edeltäjänsä Djimon Henson suoritti Vilppaassa. Otanta on pieni tai korkeintaan pienehkö, mutta antaa numeroiden kertoa.

Kahden pisteen heittojen onnistumisprosentti: Overton 55–Henson 38. Kolmosprosentit: 40–30. Levypallot per ottelu: 3,0–1,6. Syötöt per ottelu: 1,7–0,3. Vapaaheitot per ottelu: 3,7–2,6. Torjunnat per ottelu 1,3–0. Tehokkuus per ottelu: 12–5,3. Pisteet per ottelu: 15,7–12,2.

Voinee puhua tässä vaiheessa onnistuneesta pelaajamuutoksesta.

– Haimme Overtonin kohdalla erilaisuutta. Henson ja Mikko (Koivisto) ovat aika samantyyppisiä pelaajia, mikä oli joinain hetkinä rikkauskin. Nyt pystymme kuitenkin hyödyntämään hyökkäämisessä enemmän myös sitä, ketkä vastustajalla ovat milloinkin kentällä, Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen kuvaili.

Kotkassa Vilpas kynti tuttuun tapaansa ensimmäiset kymmenen minuuttia ja toisaalta yhtä tutusti nousi kanveesista hyvin lyhyen luvunlaskun jälkeen. Vaikka joukkue voitti toisen neljänneksen ”vain” kuudella pisteellä, olisi se heittopaikkojen osalta nousta pysyvämmin johtoon paljon aiemmin kuin lopulta kolmannen neljänneksen puolivälissä tapahtui.

– Puoliaikapalaverin sanoma oli juuri se, että niillä heittopaikoilla voitamme kyllä. Alussa puolustus oli hirveää, mutta jo toisella kympillä saimme vastustajat vaikeisiin heittoihin, Savolainen huomautti.

Alemman jatkosarjan pohdinnan sijaan Vilpas on ainakin lauantain alkuiltaan asti yhden voiton päässä toisesta sijasta eli välierien kotiedusta. Aleksis Kiveä muokaten: Koripallomaailma ja -Suomi voivat muuttua nopeasti, Eskoni.

MIESTEN KORISLIIGA

KTP–Vilpas 89–97 (33–23, 11–17, 21–29, 24–28)

KTP:n pisteet/levypallot: Vincent Golson 23/1/6 syöttöä, Joonas Timonen 2/0, Tomi Lommi 2/0, Vili Nyman 11/5, Juho-Matti Henttonen 1/4, Shaun Doss 15/3, Roydell Brown 15/9, Ahmad Rand 14/14, Topias Kuukkanen 6/3.

Vilpas: Teemu Suokas 18/4/5 syöttöä, Tyree Eady 3/3, Mikko Koivisto 21/1, Juho Nenonen 9/5, Onni Mäkynen 3/2, Tavon King 7/1, Luukas Vaara 14/8, Riku Laine 4/5, Jamison Overton 18/4.

Levypallot: 42–38

Syötöt: 15–16

Menetykset: 6–7

Heittoprosentit:

1 p: 60–62

2 p: 53–56

3 p: 35–40

Tuomarit: Ville Selkee, Joona Haaja ja Juho-Topias Tuomaala.

Yleisöä: 1 001

OHO!

Vilpas on hävinnyt tällä kaudella ensimmäisen neljänneksen yhdeksän ja toisen neljänneksen vain kaksi kertaa.

Vilppaan seuraava ottelu: la 9.12. Vilpas–Pyrintö klo 17 Salohallissa.