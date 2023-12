Kannattaako joulupukiksi ryhtyä rahan takia? Pukilla on monta rahavirtaa

Lasketaanpa.

Pukilla on yksi kokopäivätyö ja se on toimia tonttujen työpajan esimiehenä. Tätä hommaa joulupukki hoitaa uskollisesti ympäri vuoden, kaikkina muina päivinä paitsi jouluna. Pajalla noudatetaan kahdeksan tunnin työaikaa, joten teollisuuden työnjohtajan 21,50 euron keskituntiansiolla joulupukki käärii esimieshommasta noin 62 780 euroa vuodessa.

Marras-joulukuussa joulupukki suuntaa vierailuille kauppakeskuksiin, pikkujouluihin, päiväkoteihin ja vastaaviin. Tästä asiakaspalvelutehtävästä pukki laskuttaa 12 euroa tunnilta. Vierailut ovat maksimissaan parin tunnin mittaisia, joten niistä pukille kertyy tuloja muutamia tuhansia euroja.

Korvatunturin lahjaosaston markkinatutkimushaastattelijan ominaisuudessa pukki vastailee lasten kirjeisiin ja puhelinsoittoihin. Vaikka työ on pukkibrändin kannalta erittäin tärkeää ja näkyvää, on palkka vaatimaton, alle 13 euroa tunnilta. Tästä jää pukin taskuun marras- ja joulukuun ajalta muutamia tuhansia.

Tuottavampaa sen sijaan on poronhoito. Porojen hoitamiseen joulupukilta kuluu aikaa tunnin verran joka päivä vuoden ympäri. Karjanhoitajan keskituntipalkka on toki vain 12,54 euroa, mutta koko vuoden ahertamisesta pukille kertyy tuloa 4 564 euroa ja 56 senttiä.

Joulupukin työn epäkiitollisin tehtävä on erotella kiltit ja tuhmat lapset toisistaan. Vaikka tontut tekevät sen pohjatyön, eli he vakoilevat ja kantelevat, niin lopullinen päätösvalta on joulupukilla. Tästä hänelle on päätetty maksaa erotuomarikorvaus Veikkausliigan taulukon korkeimman palkkioluokan mukaan, eli 450 euroa.

Lahjojen jakaminen tupaten täyteen lastatulla reellä, jonka nokalla puhkuu V8-moottori, eli auramuodostelmassa kahdeksan lentävää poroa, vaatii osaamista. Pukilla onkin erikoisajoneuvokuljettajan pätevyys. Erikoisajoneuvokuljettajan perusliksa on 17,08 euroa tunnilta, joten vuorokauden kestävästä, kaikki maanosiin ulottuvasta jouluaaton lahjarallista kilahtaa joulupukin tilille noin 409 euroa.

Joulupukin homma on moni osin huonosti palkattua kutsumustyötä. Vain työpajan esimiehenä pukki pääsee kunnon liksoille, mutta toimia siis joka päivä tonttujen pomona…

Hyvä puoli pukkihommassa on se, että kaikki tulo on verotonta. Verokarhu ei näet usko joulupukkiin.

Teksti: Maija Ala-Jääski/Uudenkaupungin Sanomat

Joulukalenterissa uusi juttu joulun odotukseen joka aamu 24.12.2023 asti. Joulukalenterin tuottavat yhteistyössä Salon Seudun Sanomat, Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan Lehti, Somero-lehti ja Uudenkaupungin Sanomat.