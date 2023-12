Käräjäoikeus vangitsi sotarikoksista Ukrainassa epäillyn venäläismiehen

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut sotarikoksista Ukrainassa epäillyn venäläisen Voislav Tordenin. Torden vangittiin tänään epäiltynä törkeästä sotarikoksesta ja sotarikoksesta vuosina 2014–2015.

Torden piteli oikeudessa kylttiä, jossa oli tekstiä ja keskellä iso Z-kirjain. Venäjän armeija on käyttänyt Z-tunnusta Ukrainan sodan aikana.

Iltalehden mukaan kyltissä luki Tordenin kahden yrityksen nimet. Yritykset on lehden mukaan rekisteröity Pietariin ja toinen niistä myy urheiluravinteita ja toinen taistelutarvikkeita.

KKO kielsi Ukrainaan luovuttamisen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti perjantaina, että Tordenin, 36, epäillyistä rikoksista käynnistetään Suomessa esitutkinta. Rikosepäilyt tutkitaan Suomessa, koska Tordenia ei voi korkeimman oikeuden (KKO) mukaan luovuttaa Ukrainaan. KKO perusteli kantaansa Ukrainan heikoilla vankilaoloilla.

Syyttäjän tiedotteessa kerrottiin perjantaina, että epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Itä-Ukrainassa.

– Tutkinnan kohteena ovat ennen nykyistä sotaa Itä-Ukrainassa olleen aseellisen konfliktin yhteydessä tehdyt, haavoittuneisiin tai antautuneisiin ukrainalaissotilaisiin kohdistuneet teot, joiden epäillään täyttävän sotarikoksen tunnusmerkistön, tiedotteessa sanotaan.

EU:n Venäjä-pakotelistalla

Torden tunnetaan myös nimellä Jan Petrovski, ja hän on Petrovski-nimellä EU:n Venäjä-pakotteiden listalla. Perustelujen mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi sen komentajista. Ryhmän on katsottu toimineen Ukrainassa palkkasotilasyhtiö Wagnerin yhteydessä.

Ukrainassa Tordenia epäillään osallisuudesta terroristiorganisaatioon ja muusta terroristiorganisaation toiminnan edistämisestä.

Suomi otti Tordenin kiinni heinäkuussa, kun hän yritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla nousta Nizzan-lennolle. Sittemmin hän on ollut Suomessa viranomaisten hallussa eri syistä. Tordenin oikeusavustajana toimiva Heikki Lampela on kertonut STT:lle, että Torden kiistää epäillyt sotarikokset.

Jecaterina Mantsinen