Kärpät raotti alle 20-vuotiaiden MM-valintoja ja hankki tuuraajan, joka tietää talon tavat

Oulun Kärpät kiinnitti jääkiekon liigamiehistöönsä maalivahti Tomi Karhusen, jonka vuokrasopimus kestää kuukauden. Karhunen aloitti kauden Helsingin IFK:n leivissä, mutta hänelle ei ole kertynyt liigaotteluja.

Joensuulaisen kiekkokoulun kasvatti Karhunen on tuttu mies oululaisyleisölle. Hän pelasi viimeiset juniorivuotensa Kärpissä ja KalPassa kunnes kypsyi pääsarjatason maalivahdiksi 2010-luvun alussa. Hän saavutti Kärpissä Suomen mestaruudet 2014 sekä 2015 ja vielä Tapparassa 2016.

– Hienoa saada kokenut tuuraaja, joka tietää talon tavat. Tomi pystyy auttamaan meitä seuraavien pelien aikana ja on mukana joukkueen harjoitteluvahvuudessa jo heti tänään maanantaina, Kärppien maalivahtivalmentaja Ari Hilli kertoi maanantaina aamupäivällä lähetetyssä tiedotteessa.

Yksi vai kaksi maalivahtia Kärpistä MM-leiriryhmään?

Kärpät raotti tiedotteessaan myös alle 20-vuotiaiden maajoukkueen MM-valintoja. Tiedotteen mukaan Karhusen vuokrasopimuksella varaudutaan täydentämään joukkueen maalivahtiosastoa lähestyvien alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen ajaksi.

Kärppien verkkosivujen pelaajalistalla olevista maalivahdeista 19-vuotias Niklas Kokko on ollut tällä kaudella alle 20-vuotiaiden maajoukkueen runkomaalivahti ja pelannut kymmenen liigaottelua. Myös 18-vuotias Visa Vedenpää on torjunut alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa, viimeksi marraskuussa haastajaryhmässä. Hän on pelannut sarjapelejä Kokkolan Hermeksen Mestis-joukkueessa ja Kärppien alle 20-vuotiaiden joukkueessa.

Muiden seurojen maalivahdeista MM-joukkueeseen on tyrkyllä esimerkiksi Joensuun Kiekko-Poikien Mestis-joukkueen 17-vuotias Eemil Vinni.

Jääkiekkoliitto on luvannut julkaista MM-leiriryhmän torstaina. MM-kilpailut alkavat Göteborgissa tapaninpäivänä ja päättyvät tammikuun alussa.

Petteri Ikonen