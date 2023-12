Katso maakuntien top 10 -listat STT:n lukiovertailusta – kärkilukiot kertovat, mitä koulumaailmassa pitäisi muuttaa

Suomalaisten yläkoululaisten yhä heikentyneet Pisa-tulokset herättivät jälleen laajaa keskustelua Suomen koulutusjärjestelmän kipukohdista. STT kysyi syksyn lukiovertailun kärkilukioista, miten asiat ovat lukioiden näkökulmasta muuttuneet.

Suurten lukioiden sarjan voittaneesta Nousiaisten lukiosta kysymyksiin vastasi 20 vuotta rehtorina toiminut Anett Blom. Pienten lukioiden kärjessä oli Paraisten lukio, jonka vararehtori Mira Ruponen-Kuutti on ollut opettajana 13 vuotta.

STT:n syksyn lukiovertailussa koko vuoden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan kolme vuotta sitten lukionsa aloittaneiden sisäänpääsykeskiarvojen keskiarvoihin, jotta opiskelijoiden lähtötaso voidaan huomioida.

Onko oppimistulosten heikentymistä näkynyt myös lukioissa?

Sekä Blom että Ruponen-Kuutti kertovat kiinnittäneensä huomiota siihen, että lukion aloittavien lähtötaidot ovat usein aiempaa heikompia. Tämä näkyy varsinkin lukutaidossa ja matemaattisissa taidoissa: vaikka käytännössä kaikki opiskelijat saavat peruskoulusta lukemisen ja laskemisen mekaaniset taidot, esimerkiksi luetun ymmärtäminen ja sisäistäminen on monille vaikeaa.

Blomin mukaan kuilu jo osaavien opiskelijoiden ja heikommin pärjäävien välillä on selvästi kasvanut. Korona-aikana etäopiskellessa asiaan vaikuttivat Suomessa hänen mukaansa erot perheiden sosioekonomisissa taustoissa: rahahuolet, sairaudet tai muut ongelmat perheessä rokottivat lasten koulumenestystä.

– Ehkä se polarisaatio syntyy nyt siitä, että nämä heikommin pärjäävät eivät osaa sellaista läksyjen teon ja harjoittelun kulttuuria, mitä tarvittaisiin. Nämä osaavimmat ovat aina tekemässä ja välillä tekevät liikaakin ja uupuvat, kun hommaa on paljon, Blom sanoo.

Nuorten ajankäytössä näkyy muutenkin Blomin mukaan muutoksia. Suoratoistopalveluilla ja kaikenlaisella digitaalisella viihteellä pystyy nykyään täyttämään vaikka jokaisen tylsyyden hetken, jolloin kynnys esimerkiksi kirjaan tarttumiseen kasvaa. Eri perheissä on myös luultavasti eri tavalla jaksamista ohjata lasten ja nuorten ajankäyttöä koulutyön kannalta edulliseen suuntaan.

Millaisia muutoksia on tapahtunut ympäristössä, jossa lukiolaiset opiskelevat?

Ruponen-Kuutti ja Blom ovat yhtä mieltä siitä, että digitalisoituminen niin yhteiskunnassa laajemmin kuin lukio-opetuksessa on muuttanut asioita hyvin paljon. Yhtäältä digitaaliset oppimateriaalit ovat parhaimmillaan erinomaisia ja opiskelijoita motivoivia, kun esimerkiksi fysiikan opiskelua voi viedä lähemmäs käytäntöä erilaisten digitaalisten mallien avulla. Tietotekniikan kanssa joutuu myös liki väistämättä tekemisiin jatko-opinnoissa ja työelämässä, joten niitä taitoja tarvitaan.

Toisaalta opiskelu ja vapaa-aika limittyvät toisiinsa välillä hankalilla tavoilla, kun älypuhelimilla ja tietokoneilla voi koska tahansa tehdä paljon muutakin kuin opiskella. Opiskelijat kypsyvät eri tahtiin, ja älylaitteen käytön sääntely on toisille helpompaa kuin toisille.

– Ei ole tehokasta yrittää kuunnella opettajaa ja samaan aikaan näprätä puhelinta tai olla (selaimen) välilehdellä pelaamassa jotain peliä. Eihän silloin voi tapahtua oppimista samalla tehokkuudella kuin jos fokus olisi kokonaan oppimisessa, Ruponen-Kuutti sanoo.

Hänen mukaansa sosiaalinen paine älylaitteiden jatkuvaan käyttöön on kova.

– Pelkona on, että jos ei lue viestejä tai vastaa niihin tarpeeksi nopeasti, jää ulkopuolelle.

Blomin mukaan nuoret ovat hyvin tietoisia siitä, että älypuhelin häiritsee omaa keskittymistä. Keinot asian hallitsemiseksi sitten vaihtelevat: eräs opiskelija kertoi vievänsä puhelimensa aina kotinsa pannuhuoneeseen siksi aikaa, kun hän opiskeli, jotta se olisi varmasti riittävän kaukana.

Mitä koulumaailmassa olisi tarpeen muuttaa?

Blom haluaisi opetukseen työrauhaa: lukioissa on viime vuosina tehty useita muutoksia muun muassa opetussuunnitelmiin ja ylioppilaskirjoituksiin.

– On tosi paljon kehitytty ja menty pitkiä harppauksia eteenpäin. Nyt pitäisi olla aikaa poimia tästä kehityssuunnasta kaikki helmet ja vahvistaa niitä.

Ruponen-Kuutti nostaa esiin sen, että vieraskielisten eli muuta kuin suomea, saamea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden määrä on kasvanut.

– He tarvitsevat lisää tukea suomen kielen ja oman äidinkielensä oppimiseen. Jos kielitaidossa on hankaluuksia tai puutteita, eiväthän he silloin pysty ymmärtämään suomenkielisiä teoriakirjoja vaikka biologiasta tai maantieteestä, Ruponen-Kuutti sanoo.

Yksi olennaisimmista asioista on Ruponen-Kuutin mukaan kuitenkin pienten opetusryhmien mahdollistaminen. Niissä opettajan on helpompi seurata opiskelijan kehittymistä ja sitä, missä tämä tarvitsee apua, ja eriyttää opetusta sen mukaan. Lisäksi opiskelurauhan ylläpitäminen on helpompaa pienessä ryhmässä.

– Jos koko ajan pitää puuttua johonkin, eihän se opettaja silloin opeta vaan pitää yllä järjestystä. Se ei ole kuitenkaan opettajan päätehtävä. Työrauha pitää luoda, mutta heidän työnsä on auttaa ja tukea oppilaita oppimaan, Ruponen-Kuutti sanoo.

Näin vertailu tehtiin:

– STT vertaili lukiopaikkansa syksyllä 2020 vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvoja sekä keväällä ja syksyllä 2023 ylioppilastutkintonsa suorittaneiden yo-kokeiden tuloksia. Muuttujista käytettiin koulukohtaisia keskiarvoja. Tarkastelussa oli mukana 346 lukiota.

– Vertailun laskentatapaa on muutettu keväällä 2022, koska ylioppilaskirjoitusten rakenne muuttui. Vertailuun on nyt laskettu kullekin kokelaalle keskiarvot äidinkielestä, parhaasta pitkästä aineesta ja kahdesta muusta parhaasta koetuloksesta sekä laskettu näistä koulukohtainen keskiarvo. Tarkastelussa on neljä koetta, koska osa tutkintonsa suorittavista tekee sen vanhalla neljän pakollisen kokeen rakenteella. Erilaiset vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

– Vertailun tulokset näyttävät, kuinka opiskelijoiden opintotulokset ovat muuttuneet lukion aikana. Pelkkiä ylioppilaskokeita vertailemalla kärki koostuisi lähinnä lukioista, joihin pääsee vain jo valmiiksi koulussa hyvin menestyneitä opiskelijoita korkeilla keskiarvoilla.

– STT:n lukiovertailun yksi heikkous on se, ettei eroja yläkoulujen arvostelukäytännöissä ole otettu huomioon. Yo-kokeet arvostellaan valtakunnallisesti, ja niiden tulokset ovat siten vertailukelpoisia keskenään. Yläkouluissa sen sijaan eri opettajat antavat arvosanansa itsenäisesti.

– Muita heikkouksia löytyy siitä, että lukion keskeyttäneet tai muuten kuin kolmessa vuodessa suorittavat sekä IB-linjalla opiskelevat vaikuttavat lukionsa sisäänpääsykeskiarvoon, mutta he eivät näy vertailuvuoden yo-tulosten tutkintokeskiarvoissa.

– STT on tehnyt lukiovertailunsa syksystä 2012 lähtien. Lukiot on jaettu pienten ja suurten sarjoihin syksystä 2018.

Tapio Pellinen