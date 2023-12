Kaukolämpöä uudella reseptillä

Salolaisia taloja lämmittävä Lounavoima on saanut aluehallintoviranomaiselta luvan uudenlaisten jätteiden polttamiseen (SSS 29.12.). Se tarkoittaa, että jatkossa Korvenmäen jätevoimalassa voidaan polttaa esimerkiksi kyllästettyä puuta ja eläinten lantaa.

Lupa on odotettu, ja Lounavoima haki sitä jo kesällä (SSS 22.6.). Jätevoimalassa oli havahduttu siihen, että poltettavan kotitalousjätteen lämpöarvo on pudonnut. Ympäristön kannalta se on hyvä juttu, mutta kaukolämmön tuottajalle ongelma.

Kotien roskat eivät tuota enää lämpöä entiseen malliin, koska muovia on roskien seassa entistä vähemmän. Se johtuu muovin erilliskeräyksen tehostumisesta. Pakkausjätteiden lajittelu on lisääntynyt sitä mukaa, kun uusia ekopisteitä on saatu avattua. Samalla muovin uusiokäyttö on tehostunut, mikä vähentää ympäristön kuormitusta.

Jokainen roskiksen täyttäjä on varmasti huomannut omakohtaisesti, miten suuri osa kodin roskista on itse asiassa muovia. Sen lajittelu lyö leiville pienempinä jätemaksuina.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston antama lupa lisää Korvenmäessä vuosittain poltettavan jätteen määrän 120 000 tonnista 135 000 tonniin. Periaatteessa Salossa siis uidaan vastavirtaan. Muun muassa EU on asettanut pitkäaikaiseksi tavoitteekseen vähentää jätteiden polttamista. Se on kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä huonompi vaihtoehto.

EU haluaa nostaa Euroopan kierrätysastetta. Tämä linkittyy osaltaan myös uuteen biojätteiden keräysvelvoitteeseen, joka on pakottanut tuhannet suomalaiset kompostoriostoksille tänä vuonna.

Lounavoiman ratkaisu osoittaa, että jätemäärän vähentäminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Jäte on nykyään paitsi ongelma, myös arvokasta raaka-ainetta. Eivätkä suuret ja hyveelliset tavoitteet välttämättä päde aina tai kaikkialla.

Onko jätteenpoltolla saatava kaukolämpö huonompi ratkaisu kuin esimerkiksi se, että Saksassa kotien lämmityksessä nojataan edelleen suurelta osin fossiiliseen maakaasuun, joka kaiken lisäksi on viime vuosiin saakka tullut pääosin Venäjältä?

Myös eläinten lanta on Suomessa ollut pitkään ongelma. Esimerkiksi Salon seudun hevostallit ovat olleet pulassa sen jälkeen, kun Fortum lopetti lannan vastaanoton. Jos lantaa levitetään pelloille liikaa, ylimääräinen aines valuu lopulta rehevöittämään Itämerta. Polttamalla lannan sisältämät ravinteet ainakin pysyvät poissa vesistöistä.

Jätetilanne myös elää koko ajan. Kotitalouksien roskapussien lämpöarvo saattaa lähiaikoina nousta, kun entistä useampi lajittelee biojätteen omaan lokeroonsa. Se on tyypillisesti märkää ja huonosti palavaa ainesta, jota ilman jäteliekki roihuaa kirkkaammin.

Salolaisille kaukolämmön asiakkaille Lounavoiman lisälupa tarkoittaa toivon mukaan sitä, että lämmityslasku pysyy jatkossakin maltillisena.