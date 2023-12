Kenialaisnaisen puheen äänenvoimakkuus kertoo paljon elämäntilanteesta

PÄIVI ARVONEN.

Viime viikkojen aikana olen työssäni Keniassa kohdannut hyvin erilaisia kenialaisnaisia; syrjäisen maaseudun naisia ja mahtipontisia voimanaisia, jotka ovat raivanneet tiensä politiikan, mediamaailman tai bisneksen huippupaikoille.

Kenialaisen maaseudun vähävaraisen kouluttamattoman naisen ja menestyneen koulutetun naisen maailmoissa ei ole muuta yhtymäkohtaa kuin kansalaisuus. Heitä ei yhdistä edes kieli; vaikka englanti on Kenian toinen virallinen kieli swalihilin ohella, englantia puhuvat vain kouluja käyneet kenialaiset.

Virallisesti kaikki Kenian lapset käyvät koulua; todellisuus etenkin syrjäseuduilla on edelleen toinen, ja moni maaseudun aikuinen nainen on täysin kouluttamaton.

On suuri siunaus ja etuoikeus saada sukkuloida tämänkin maan yhteiskunnan eri kerroksissa. Mahdollisuus kohdata eri yhteiskuntaluokkien ihmisiä ja pureutua kysellen ja keskustellen heidän arkeensa ja ajatteluunsa on asia, joka ei koskaan tule mahdolliseksi edes kaikille kenialaisille. He voivat tavata toisiaan, mutta keskusteluyhteyttä harvoin syntyy.

Pääsin marraskuussa Intian valtameren rannikolla Malindissa haastattelemaan maaseutukylien naisia, joiden elämä on muuttunut paremmaksi pöytäpankkitoiminnan kautta. Pöytäpankkiryhmissä annetaan tietoa rahan käytöstä ja etenkin säästämisestä. Kun naiset saavat kannustusta säästämiseen ja sen mahdollistamiin pienlainoihin, he onnistuvat säästämään pieniä summia, vaikka elävät lähes kädestä suuhun. Pankkeja maalaiskylissä ei ole tarjolla, ja korko pankissa olisi lainalle korkea. Pöytäpankkiryhmät ovat kyläläisten perustamia ja hallinnoimia, joten myös säästöistä rahoitettujen lainojen korko tulee ryhmän hyödyksi eikä valu pankin kassaan.

Naisen taloudellisen aseman päätteleminen hänen puheäänensä voimakkuudesta on osoittautunut osuvaksi mittariksi. Toki maaseudun naista jännittää jo haastattelu- ja kuvaustilanne sekä länsimaisen naisen kohtaaminen, mutta mitä vähävaraisemmasta naisesta on kyse, sitä hennompaa ja hiljaisempaa on hänen puheensa. Ero säästämisen ja lainojen kautta taloudellisesti voimaantuneeseen naiseen on valtava niin puheessa kuin koko olemuksessa.

Moni nainen oli muutoksen huomannut itsekin, ja kertoi kasvaneensa täyteen mittaansa vasta saatuaan omaa rahaa ja tuottoa pienimuotoisesta liiketoiminnastaan. Moni oli lähtenyt liikkeelle liiketoiminnassaan ostamalla esimerkiksi edullisia kananpoikia ja myymällä ne aikuisina kanoina, jolloin voittoa kertyy melkoisesti.

Syrjäseutujen naiset ovat myös hyvin arkoja esittämään kritiikkiä; korkeintaan he puhuvat koulutuksen ja etenkin tyttöjen koulutuksen tärkeydestä.

Koulutetut ja elämässä menestyneet kenialaisnaiset sen sijaan ovat hyvinkin äänekkäitä epäkohtien kritisoijia ja naisten oikeuksien puolustajia.

Itsenäinen, riippumaton, eronnut tai naimaton, saati lapseton nainen on Keniassa edelleen äärimmäisen harvinainen poikkeus. Rooliodotukset ainakin äitiydestä naisen arvon ja elämän mielekkyyden mittarina ovat perinteisesti korkeat. Hyvin harvalla on vapaus valita valtavirrasta poikkeava elämäntapa.

Kirjoittaja on salolaislähtöinen uskontotieteilijä ja vapaa toimittaja.