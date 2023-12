Kenian somalinuorten työttömyys ja radikalisoituminen huolestuttavat

Yhdellä silmäyksellä katukuvassa näkyy lukemattomia rakenteilla olevia kerrostaloja, joita on Nairobin ”somalikaupunginosana” tunnetussa Eastleigh’ssä huomattavasti enemmän kuin muualla Kenian pääkaupungissa. Vilkas Eastleigh tunnetaan myös etenkin tukkukaupan keskuksena, jossa monet kenialaiset kauppiaat käyvät ostoksilla.

– Työtä on tarjolla perheyrityksessämme apupoikana. Haluaisin opiskella opettajaksi tai lääketiedettä, mutta perheeni ei arvosta koulutusta, kertoo somalitaustainen, Keniassa syntynyt Abdullahi Mohamud, 21.

Mohamud opettaa lapsia ja nuoria paikallisen moskeijan koulussa.

– Toivon, että lapsilla on parempi tulevaisuus, ja he pääsisivät opiskelemaan, Mohamud sanoo.

Suomalainen kehitysjärjestö Fida vastaa somalinuorten haasteisiin tarjoamalla nuorille tukea ja koulutusta muun muassa työhakuun paikan päällä.

Yli 55 miljoonan asukkaan Kenian väestöstä yli neljä miljoonaa on somalitaustaisia. Heistä vain osa on Kenian kansalaisia. Somalia on Kenian itäinen rajanaapuri.

Työpaikan ja aviomiehen odotusta

Niin ikään somalitaustaiset, Keniassa syntyneet nuoret naiset Ramla Hassan ja Nedma Dahir toivovat löytävänsä sekä työpaikan että aviomiehen, joka antaisi heidän käydä työssä. Hassan suoritti loppuun lukion, Dahirin koulunkäynti päättyi 15-vuotiaana vanhempien rahahuolien vuoksi.

Dahir on ollut kymmenen vuotta lähes pelkästään kotona. Joskus hän käy kyselemässä työtä hennatatuointipaikoista.

– Olen lamaantunut, mitään ei tapahdu, tulevaisuus näyttää toivottomalta, Dahir sanoo.

Hassan ja Dahir ovat osallistuneet Eastleigh Youth -keskuksessa Fidan järjestämään koulutukseen.

– Opimme säästämistä, saimme vinkkejä työnhakuun ja ansioluettelon kirjoittamiseen ja kuulimme positiivisen ajattelun voimasta, kaksikko kertoo.

Keskuksen nuorisotyöntekijä Habon Aden haluaa auttaa ja rohkaista nuoria somalinaisia.

– Liian moni nainen elää vain perheen ja miehen kautta, ei pääse kouluun eikä töihin. Naiset alistuvat miehen valtaan, koska eivät tiedä vaihtoehdoista, Aden sanoo.

Ongelmana myös ennakkoluulot

Fidan koulutustyö Nairobin somalinuorten keskuudessa käynnistyi syksyllä 2023. Hankkeen taustaksi kerättiin tietoa Nairobin somalikaupunginosan ongelmista haastattelemalla asukkaita.

– Työttömyys, huumeiden käyttö, tyttöjen ja naisten asema ja radikalisoitumisen uhka olivat suurimpia huolenaiheita, kertoo haastattelut toteuttanut Nurture Hope -koulutusjärjestön johtaja Gerald Ngaruiya.

Hänen mukaansa nuoret tarvitsevat etenkin työnhakutaitoja, mutta pakolaisina tulleet tarvitsevat myös englannin ja swahilin kursseja. Keniassa syntyneet ja koulun käyneet somalitaustaiset osaavat englantia.

– Ongelmana on koulutuksen vähäinen arvostus. Moni somalitaustainen liikemies on menestynyt hyvin ilman koulutusta. Työllistymisen esteenä ovat myös kenialaisten ennakkoluulot somalitaustaisia kohtaan, Ngaruiya sanoo.

Fidan asiantuntija Sami Konttinen kertoo, että parantamalla somalinuorten työllisyystilannetta niin Keniassa kuin muuallakin Itä-Afrikassa vähennetään nuorten painetta lähteä etsimään parempaa elämää esimerkiksi Euroopasta.

– Samalla vähennetään kasvavaa huumeongelmaa, Konttinen sanoo.

Hän nostaa esille myös tärkeän turvallisuusnäkökulman.

– Kun nuorella on merkityksellistä tekemistä kotimaassaan, häntä on vaikeampi rekrytoida ääriryhmien riveihin.

Somalian tukeminen yhteinen etu

Somalia on yksi maailman hauraimpia valtioita.

– On kaikkien yhteinen etu, että tilanne Somaliassa olisi sellainen, ettei sieltä olisi pakko lähteä etsimään turvaa ja elinkeinoa muualle. Siksi Somalian valtion rakentamisen eteen tehtävä työ on tärkeää, sanoo Suomen Nairobin-suurlähetystön päällikkö, suurlähettiläs Pirkka Tapiola, joka on sivuakkreditoitu myös Somaliaan.

– Suomeen on Somaliasta kiinnostuneita tulijoita paljon merkittävän somalidiasporan ansiosta. Suomeen on psykologisesti helppo tulla, kun siellä on jo tuttuja ja perhettä, Tapiola sanoo.

Tapiola kertoo Suomen olevan Somaliassa kokoaan suurempi toimija turvallisuussektorilla. Euroopan unionin EUTM-kriisinhallintaoperaatiossa Somaliassa toimii suomalaisia upseereita sotilaskouluttajina, ja poliisivoimia kouluttavaa ja vahvistavaa EUCAP Somalia -operaatiota vetää suomalainen Kauko Aaltomaa.

Suomi on myös tukenut Kirkon ulkomaanavun kautta Somalian paikallisdemokratian vahvistamista sekä tarjonnut muun muassa Unicefin kautta seksuaali- ja lisääntymisterveyskoulutusta, jonka ansiosta maan lapsikuolleisuutta on saatu laskemaan.

– Somalia on yhdessä Kenian kanssa äänestänyt johdonmukaisesti samanmielisesti Suomen kanssa tuomiten Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan. On tärkeää tukea näitä kanssamme samanmielisiä maita, Tapiola sanoo.

Hän muistuttaa somaleilla olevan merkittävä rooli Kenian talouskasvussa.

– Somalit ovat yksi Kenian 44 heimosta. Somalit ovat syystäkin ylpeitä isosta roolistaan Kenian taloudessa, ja esimerkiksi rakennusalalla on paljon somalipääomaa.

Somaliassa toimiva al-Shabaab-terroristijärjestö on tehnyt iskuja myös Keniassa, kuten vuonna 2019 Nairobissa, mikä on ajoittain lisännyt kenialaisten epäluuloja somalialaisia kohtaan.

– Pääosin suhtautuminen somaleihin on Keniassa myönteistä. Juuri nyt käydään keskustelua siitä, miten somalialaisten pakolaisleirejä voitaisiin paremmin integroida muuhun yhteiskuntaan, Tapiola kertoo.

Päivi Arvonen