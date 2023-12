Kennelliitto ja yhdistykset neuvottelivat – luolakoirarotujen taipumuskokeissa voisi mahdollisesti olla jatkossa robottieläimiä elävän ketun sijaan

Luolakoirarotujen taipumuskokeiden järjestämisessä pyritään testaamaan vaihtoehtoisia malleja, kertoo Suomen Kennelliitto.

Kennelliitto keskusteli aiheesta tiistaina illalla rotujärjestöjen ja -yhdistysten kanssa, joiden alaisilla roduilla on osallistumisoikeus luolakoirien taipumuskokeisiin.

Kennelliiton mukaan neuvotteluissa sovittiin, että robottieläimen käytöstä luolakoiratoiminnassa kerätään tietoa ja sitä testataan. Näin ollen tulevaisuudessa taipumuskokeissa voitaisiin mahdollisesti käyttää robottieläimiä elävien kettujen sijaan.

Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen kertoo, että robotiikan hyödyntämistä kokeissa on tarkoitus käydä katsomassa muissa Pohjoismaissa.

– Emme ole vielä saaneet kontaktoitua henkilöitä, jotka järjestävät näitä kokeita Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Mutta pyrimme heti tässä vuoden alussa tutustumaan siihen, miten näitä kokeita järjestetään.

Tarkkaa tietoa Mähösellä ei ole siitä, miten robotiikkaa muissa Pohjoismaissa taipumuskokeissa käytetään.

– Luultavasti he käyttävät robottieläimiä kokeiluluonteisesti. En osaa sanoa, ovatko niitä koskevat säännöt erilaisia eri maissa.

Neuvotteluissa oli edustajia yhdeksästä rotujärjestöstä ja -yhdistyksestä. Mähösen mukaan kaikki ovat halukkaita tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin.

– Kenelläkään ei Suomessa ole paljoa suoraa käytännön kokemusta, joten kaikkien mielestä tämä on tutustumisen arvoinen asia.

Kennelliiton mukaan asiaan palataan tapaamisessa helmikuun alkupuolella.

Salaa kuvattu videomateriaali käynnisti selvityksen

Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi maaliskuussa luolakoirien taipumuskokeista salaa kuvattua videomateriaalia. Kokeissa koiria laitetaan käytäviin, joissa niitä odottaa elävä kettu. Videoilla näkyi, kuinka koirien ja kettujen välillä syntyi tappelutilanteita, vaikka se on kielletty säännöissä.

Asian tultua julkisuuteen Kennelliiton hallitus keskeytti taipumuskokeet ja käynnisti selvityksen kokeiden sääntöjen uudistamisesta.

Kennelliiton mukaan uusissa säännöissä koiran ja ketun kontakti ei ole enää missään olosuhteissa mahdollista.

– Olennainen seikka on se, että kettu on luolaston perällä omassa tilassaan, jossa on este niin, etteivät koira ja kettu voi päästä kontaktiin keskenään, Mähönen kertoo.

– Tämä selvä parannus entisiin sääntöihin.

Päätös yhden äänen erolla

Kennelliiton valtuusto päätti marraskuussa, että kokeet voidaan aloittaa uusilla säännöillä taas kesäkuusta alkaen. Päätös kokeiden jatkamisesta syntyi äänestyksen jälkeen yhden äänen erolla luvuin 58–57.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen kertoi joulukuun alussa tiedotteessa, että jäsenistöltä oli tullut paljon palautetta valtuuston päätöksestä jatkaa kokeita.

– Siksi emme voi jättää asiaa tähän, vaan eri vaihtoehtojen selvittelyä Kennelliiton sisällä on jatkettava, Kukkonen kommentoi.

Taipumuskokeen tavoitteena on selvittää koirien taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn.

Johanna Latvala