Kenneth Kvarnströmistä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin uusi taiteellinen johtaja

Kuopio tanssii ja soi -tanssifestivaalin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Kenneth Kvarnström, festivaali kertoo. Hän aloittaa tehtävässään vuonna 2025, kun hänen edeltäjänsä Riku Lehtopolun viisivuotiskausi päättyy.

Festivaalin mukaan Kvarnström (s. 1963) on yksi Suomen tunnetuimmista koreografeista maailmalla ja hän on vaikuttanut merkittävästi suomalaisen nykytanssin kehitykseen. Hän on toiminut monipuolisesti erilaisissa taiteen alan tehtävissä 1980-luvun loppupuolelta alkaen.

Aiemmin Kvarnström on työskennellyt Dansens Hus -talon johtajana Tukholmassa sekä Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn koreografina. Taiteen keskustoimikunta nimitti hänet taiteilijaprofessoriksi vuonna 2008.