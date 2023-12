Keskituloisen ostovoima kääntyy ensi vuonna 2,3 prosentin kasvuun, laskee Veronmaksajat

Veronmaksajain Keskusliitto laskee, että keskituloisen palkansaajan ostovoima kääntyy ensi vuonna taas kasvuun ja kohenee 2,3 prosenttia. Ostovoiman noususta kolmasosa tulee palkkaverotuksen kevenemisestä ja kaksi kolmasosaa reaalipalkan noususta. Palkansaajalla, joka tienaa kuukaudessa 3 821 euroa, ostovoima kohenee 750 eurolla.

Veronmaksajien pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola kertoo STT:lle, että reilut 2 500 euroa ansaitsevilla palkansaajilla prosentuaalinen ostovoiman kasvu on noin 2,4 prosenttia ja se on samaa tasoa myös noin 6 400 euron tuloluokassa. Korkeimmassa laskelmaan sisältyvässä tuloluokassa, jossa tulot ovat reilut 10 000 euroa, nousu on suurempi, noin kolmen prosentin luokkaa. Syynä on se, että solidaarisuusveron alaraja nousee ensi vuonna.

Kolmena edellisenä vuonna ostovoima aleni. Keskituloisen palkansaajan nettopalkan ostovoima on vuonna 2023 yli kuusi prosenttia matalampi kuin vuonna 2020. Ostovoima oli edellisen kerran matalampi vuonna 2008. Eniten ostovoima laski vuonna 2022, jolloin inflaatio oli kovimmillaan.

Veronmaksajien laskelmissa on tarkasteltu palkankorotusten, verojen ja inflaation vaikutukset keskituloisen palkansaajan nettoansioiden ostovoimaan. Valtiovarainministeriö ennakoi tuoreessa katsauksessaan, että ansiotaso nousee ensi vuonna 3,5 prosenttia ja inflaatio hidastuu kahteen prosenttiin. Tämä merkitsisi 1,5 prosentin nousua reaalipalkkoihin. Tänä vuonna ansiotaso nousee valtiovarainministeriön mukaan 4,2 prosenttia, mutta 6,3 prosentin inflaatio merkitsee sitä, että reaaliansiot eivät nouse.

Kulutuksen kautta ulos taantumasta

Toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan palkansaajan ostovoiman kasvu on harvinainen valopilkku muutoin ankeassa suhdannekuvassa.

– Palkansaajan verotuksen keveneminen tulee nyt oivaan aikaan, sillä talouskasvu on ensi vuonna paljolti kotimaisen kulutuskysynnän varassa, Lehtinen kiitteli tiedotteessa.

Lehtisen mukaan palkansaajilla on nyt tilaisuus omalla kulutuksellaan ylläpitää työllisyyttä ja auttaa Suomen kansantaloutta takaisin kasvun tielle.

Ensi vuoden palkkaverotusta keventävät erityisesti työttömyys- ja sairausvakuutusmaksujen alennukset. Valtion ja kuntien verotuotot kasvavat ensi vuonna maksualennusten seurauksena, sillä niistä saatavat verovähennykset pienenevät.

Palkansaajan veroprosentit alenevat kaikilla tulotasoilla maksualennusten myötä. Keskituloisen palkansaajan veroprosentti laskee 0,5 prosenttiyksikköä, pieni- ja suurituloisimmilla palkkatasoilla veroprosentti laskee enemmän.

Nina Törnudd