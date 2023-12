Keskusrikospoliisi ryhtyy tutkimaan, onko Suomessa oleva venäläismies syyllistynyt Ukrainassa sotarikoksiin

Ukrainassa terrorismirikoksista epäillystä venäläismiehestä Voislav Tordenista eli Jan Petrovskista käynnistetään Suomessa esitutkinta, päätti apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe. Esitutkinnassa selvitetään, onko Suomessa parhaillaan oleva mies syyllistynyt Ukrainassa sotarikoksiin. Esitutkinnan suorittaa keskusrikospoliisi (KRP).

– Tutkinnan kohteena ovat ennen nykyistä sotaa Itä-Ukrainassa olleen aseellisen konfliktin yhteydessä tehdyt, haavoittuneisiin tai antautuneisiin ukrainalaissotilaisiin kohdistuneet teot, joiden epäillään täyttävän sotarikoksen tunnusmerkistön, todetaan Syyttäjälaitoksen tiedotteessa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Rappe selventää STT:lle, että vanhimmat tutkittavat rikosepäilyt ovat vuodelta 2014 eli samalta vuodelta, jolloin Venäjä miehitti Ukrainalta Krimin niemimaan ja konflikti Itä-Ukrainassa käynnistyi.

Yhteistyössä Ukrainan kanssa

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Rappen esitutkintapäätöksen taustalla on korkeimman oikeuden (KKO) viime viikolla antama lausunto. KKO arvioi tuolloin, ettei Suomi voi luovuttaa Tordenia, 36, Ukrainaan oikeudenkäyntiä varten. Syynä ovat KKO:n mukaan maan heikot vankilaolot.

Ukrainassa Tordenia epäillään osallisuudesta terroristiorganisaatioon ja muusta terroristiorganisaation toiminnan edistämisestä.

Suomessa valtakunnansyyttäjä tai apulaisvaltakunnansyyttäjä voi kuitenkin päättää käynnistää esitutkinnan ulkomailla tehdystä epäillystä sotarikoksesta. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan esitutkinta tehdään yhteistyössä Ukrainan viranomaisten kanssa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Rappe selventää STT:lle, että rikosnimike-ero Suomen ja Ukrainan välillä selittyy eroilla maiden rikoslaeissa.

– Ukrainassa katsotaan terroristirikokseksi jo pelkästään se, että liittyy näiden separatistijoukkojen asejoukkoihin taistelemaan. Se ei meillä vielä mikään terrorismirikos olisikaan, hän sanoo.

Rappe ei osaa toistaiseksi arvioida sitä, kuinka kauan esitutkinta tulee kestämään. Perjantaina tiedotteessaan keskusrikospoliisi ilmoitti käynnistäneensä esitutkinnan, mutta sieltä ei toistaiseksi kommentoitu tutkintaa tai sen arvioitua kestoa STT:lle. Rappe arvioi, että kansainvälinen tutkinta voi viedä aikaa.

– Tässäkin on kuultava henkilöitä, jotka ilmeisesti ovat Ukrainassa, hän sanoo.

Poliisi ottanut kiinni

Epäilty oli ennen KKO:n päätöstä ollut heinäkuusta asti säilöön otettuna odottamassa Ukrainan luovutuspyynnön käsittelyä. Petrovski sai aikanaan oleskeluluvan Suomeen Torden-nimellä ja vaimonsa opiskelupaikan perusteella. Torden jäi kuitenkin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime heinäkuussa yrittäessään nousta lennolle Nizzaan.

Torden on Jan Petrovski -nimellä EU:n pakotelistalla. Perustelujen mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi sen komentajista. Ryhmän on katsottu toimineen Ukrainassa palkkasotilasyhtiö Wagnerin yhteydessä.

Rajavartiolaitos otti Tordenin viime viikolla välittömästi säilöön sen jälkeen, kun KKO päätti vapauttaa hänet. Rajavartiolaitos selvitti hänen oikeuttaan oleskella Suomessa, ja alkuviikosta Helsingin käräjäoikeus päätti jatkaa hänen pitämistään säilössä.

Rappe kuitenkin kertoo, että poliisi on ottanut Tordenin perjantaina rikosperusteisesti kiinni. KRP ei kommentoinut tietoa perjantaina.

Torden on aiemmin kiistänyt rikokset. STT ei toistaiseksi perjantaina iltapäivällä ole tavoittanut Tordenin oikeusavustaja Heikki Lampelaa.

Markku Uhari, Jecaterina Mantsinen