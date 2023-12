Keskusta, kaupunki kaupungissa

Salon kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa käyty keskustelu antoi oudon kuvan halusta kehittää kaupungin keskustaa. Ensi vuoden talousarvioon varattiin vähän yli 800 000 euroa Inkerinkadun–Kirkkokadun katualueiden saneeraukseen (SSS 5.12.).

Rahaa remontille myönnettiin keskustelun ja äänestyksen jälkeen. Siinä ei ole mitään ihmeteltävää eikä huolestuttavaa. Puheenvuorojen sisällössä sen sijaan oli.

Etenkin valtuuston perussuomalaiset kauhistelivat useamman valtuutetun voimin katutöiden hintaa, ja onhan melkein miljoona euroa iso raha Salonkin vaatimattomassa investointibudjetissa.

Puheenvuoroissa annettiin myös ymmärtää, että Inkerinkatu on syrjässä. Mahdettiinko näin ajatella edes 100 vuotta sitten, kun Salon kauppala-alue ei ulottunut kuin parin korttelin päähän pääkadusta.

Inkerinkatu on Salonjoen itäpuolella, korttelin päässä Helsingintiestä. Saneerattavaan alueeseen kuuluu myös sen poikkikatuja. Kyse on siis ydinkeskustassa sijaitsevista tärkeistä asuinkortteleista, joissa on niin korkeita kerrostaloja kuin Salossa on sallittua rakentaa.

Remonttikokonaisuuteen kuuluu muun muassa pyörätie Inkerinkadun varteen Paasionkadulta joen rantaan. Lisäksi jalkakäytäviä parannetaan, saveen painuneita katuja nostetaan ja rakennetaan korotettuja risteysalueita.

Ydinkeskustan asuinkatuja kohennetaan keskustan viihtyisyyden lisäämiseksi ja esteettömyyden parantamiseksi.

Inkerinkadun määräraha puhututti päättäjiä jo aikaisemmin syksyllä. Kaupunkikehityslautakunnassa äänet menivät tasan. Valtuustossa remonttirahan kannalle asettui selvä enemmistö.

Tulevaisuudessa keskusta kehittämistä on tarkoitus jatkaa muun muassa kevyen liikenteen sillalla Inkerinkadulta Helenankadulle.

Suomen 309 kunnasta 108 kutsuu itseään kaupungiksi. Salon tapaisessa kunnassa varsinainen kaupunki on keskustataajama kaupungin sisällä. Kaupungin alueella on myös pienempiä taajamia ja maaseutua.

Salon keskusta on muutakin kuin torin kulmat. Se on asuinalue, jossa kaikki kuntalaiset asioivat. Keskusta on myös näyteikkuna, jonka perusteella vieraat arvioivat kaupunkia.

Valtuustokeskustelusta syntyi vaikutelma, että monen päättäjän mielestä kaupungin asutun keskustan kehittämisellä ei lopulta ole isommin väliä, eikä se ainakaan saisi maksaa.