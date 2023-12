Kiia Metsäkonkolan EM-rupeama alkaa tiistaina

Salon Uimarien Kiia Metsäkonkola aloittaa lyhyen radan EM-kisarupeamansa tiistaina. Sadan metrin rintauinti on ohjelmassa neljäntenä lajina aamujaksossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 9.30.

Metsäkonkolan lisäksi kyseisellä matkalla on suomalaisista Veera Kivirinta. Kyseisen kaksikon päälajin 50 metrin rintauinnin alkuerät kisataan lauantaina. Kivirinta kertoi Uimaliiton tiedotteessa tavoittelevansa paikkaa sunnuntaina uitavaan finaaliin.

– Romaniaan on tulossa paljon rintauimareita, joten kova on taso ja töitä saa tehdä. Satasella katsotaan osaanko uida vai en, kommentoi syksyn aikana Poliisiammattikorkeakoulusta valmistunut ja nuorempana konstaapelina Helsingin poliisilaitoksella työskennellyt Kivirinta.

18-vuotias halikkolainen Metsäkonkola kilpailee lisäksi keskiviikkona sadan metrin sekauinnissa Fanny Teijonsalon tavoin.

Romanian Otopenissa käytävissä kisoissa kärkipään sijoituksia tavoittelee myös Laura Lahtinen.

– On kiva päästä kisaamaan jälleen kansainvälisellä tasolla, kun tietää että itsellä on mahdollisuus mihin vain. Finaali on molemmissa päälajeissa (sadan ja 200 metrin perhosuinti) tavoitteena, hän toteaa.

Yle Areena näyttää kaikki EM-kisojen uintijaksot suorina lähetyksinä.