Kiikalassa pitkään toimineelle ampumaradalle haetaan ensi kertaa ympäristölupaa.

Hakijana on Kiskon piirin riistanhoitoyhdistys, jonka radalla on kolme trap-haulikkorataa. Yhdellä radalla on myös hirvirata, jossa ammutaan kiväärillä.

Ampumarataa käyttävät pääasiassa riistanhoitoyhdistyksen jäsenet ja sen piirissä toimivien 17 metsästysseuran jäsenet sekä muut metsästys-, harraste- ja kilpa-ampujat. Radalla järjestetään myös muutamia kilpailuja vuosittain.

Ampumaradan toiminta on aloitettu Hautakrotin supassa vuonna 1965. Alueella on toiminut suojeluskunnan ampumarata kuitenkin jo 1920-luvulla.

Rata sijaitsee pohjavesialueella, mutta Komisuon alueella ei ole yksityiskaivoja suurempia vedenottamoita.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee ympäristölupahakemusta 13. joulukuuta pidettävässä kokouksessaan.

Kiskon piirin riistanhoitoyhdistys hakee ampumaradalle toistaiseksi voimassa olevaa lupaa, joka sallisi nykyistä laajemmat ampuma-ajat ja aiempaa suuremman laukausmäärän.

Ampumaradalla on yhdistyksen mukaan ammuttu vuosina 1965–2018 keskimäärin 33 000 laukausta vuodessa. Viime vuosina määrä on ollut 95 000 laukausta vuodessa, ja ympäristölupaa haetaan enintään 110 000 laukaukselle vuodessa.

Ampuma-aikoja halutaan laajentaa, koska nykyisin harjoitusvuorot ovat niin täynnä, että osallistujien on vaikeaa päästä harjoittelemaan riittävästi.

Riistanhoitoyhdistyksen ympäristölupahakemus on jo herättänyt vastustusta. Lähialueen vakinaiset ja kesäasukkaat ovat lähettäneet kaupungille laajan muistutuksen, jossa vastustetaan ampumaradan toiminnan laajentamista.

Muistutuksessa vastustetaan haettuja uusia ampuma-aikoja ja kävijämäärän mahdollista kasvattamista.

Muistutuksen tekijät sanovat, etteivät he vastusta radalla tapahtuvaa pienimuotoista toimintaa, jos melutaso pysyy siedettävänä. Pienimuotoinen toiminta tarkoittaisi heidän mielestään lähinnä paikallisia metsästäjiä ja pientä ampumaharrastajien joukkoa palvelevaa rataa. Sillä voisi olla ampumapäiviä kaksi viikossa ja laukausten määrä vuosittain noin 20 000.

Laajennettu ympäristölupa merkitsisi muistuttajien mielestä niin suurta meluhaitan lisääntymistä ja ympäristöriskejä, että ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi päätöksestä valittaminen.