Kiloja kertyy huolestuttavasti

Nyt tarvitaan yhteiskunnan laaja-alaisia toimia väestön lihomisen pysäyttämiseksi. Näin sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimuksen johtaja, dosentti Annamari Lundqvist (SSS 4.12.).

Terve Suomi-tutkimuksen mukaan noin 1,2 miljoonan suomalaisen painoindeksi ylittää lihavuuden rajan. Lihavuus ei ole vain suomalaisten taakka. Se on maailmanlaajuinen kansanterveydellinen ongelma.

Painoindeksin laskentaan käytetään ihmisen pituutta ja painoa. Tarkkaa täysi-ikäisten normaalipainoa ei määritellä, eikä ruumiinrakenne vaikuta arviointiin. Indeksilukeman korkeus tai alhaisuus kertoo, onko paino sellainen, että on syytä olla huolissaan terveydestä. Joka neljännelle aikuiselle on kertynyt kiloja reippaasti enemmän kuin on terveellistä.

Lihavuus on yleisintä 40–64-vuotiailla. Heistä lihavuutta on joka kolmannella. Kaikkiaan naisten lihavuus on hieman yleisempää kuin miesten.

Tarkemmin tarkastellen vyötärölihavuus on vieläkin yleisempää kuin lihavuus ylipäätään. Se vaivaa joka toista aikuista, ja sen jokainen pystyy selvittämään ilman laskukaavioita: vyötärölihavan miehen vyötärön ympärysmitta on yli metrin ja naisen yli 90 senttiä.

Tarkkaan ottaen THL:n viesti ei ole, että lihomisen pysäyttämiseksi tarvitaan toimia nyt; niitä tarvitaan viimeistään nyt. Tätä käsitystä tukee tutkimustieto, että sekä keskimittaisten naisten että miesten paino on noussut vuodesta 2017 melkein kaksi kiloa.

Ihmisten paino huolettaa tutkijoita kansanterveydellisistä ja taloudellisista syistä. Lihavuus ja etenkin vyötärölihavuus lisäävät kakkostyypin diabeteksen riskiä. Jos riskitekijöihin ei puututa, lähes 160 000 suomalaista sairastuu siihen seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kaikkiaan lihavuus aiheuttaa terveydenhuollolle vuosittain miljardin lisäkustannukset.

Lihavuus johtuu yksinkertaistaen siitä, että ihminen syö koko ajan enemmän kuin kuluttaa. Kaloreita tulee ruoasta enemmän kuin keho tarvitse, ja elimistö varastoi käyttämättä jääneet kalorit. Väestötasolla syömme epäterveellisesti, emmekä liiku tarpeeksi. Yksilötasolla alttiutta lihomiseen säätelee suurelta osin perimä.

Pelkkä valistus ei selvästikään riitä. Tupakointia on onnistuttu vähentämään tiukalla lainsäädännöllä, mutta vaihtelevien muotien alkoholipolitiikasta ei kannata ottaa mallia.

Jos esikuvana pidetään tupakoinnin vastaista taistelua, epäterveellisimmille elintarvikkeille määrättäisiin muita korkeampia veroja ja niiden markkinointia rajoitettaisiin. Arkiseen ruokavalioon vaikuttaminen verotuksellisin keinoin olisi tärkeämpää kuin esimerkiksi oluen painoprosenteilla kikkailu.