Kilpailu ei sovi vapaaehtoistyöhön

Riippumattoman vapaaehtoistyötä tekevän yhdistyksen on tarkkaan pohdittava, ottaako se vastaan rahallista tukea isoilta järjestöiltä, kuten EHYT tai MLL, koska tämän jälkeen toiminta ei ole enää riippumatonta.

Jatkossa yhdistys on velvoitettu moderniin kilpailuun huomiotalouden kentillä. Eikä silloin riitä enää se, jos liikuntakerhon etuliitteenä on ”päihteetön” tai ”perhe”. Somekansa haluaa nähdä draamaa: hyvän ja pahan välistä mielipuolista taistelua.

Jatkuvasti kasvava jäsenmäärä tai maksimaalinen näkyvyys eivät ole vapaaehtoistyön tarpeita, vaan porvarillisia haluja. Vapaaehtoistyö ei ole myöskään parhaaseen yhteiskunnalliseen hyötyyn pyrkimistä, vaikka järjestöjen strategiaan se olisikin kirjailtu.

Vapaaehtoistyö on usein luovien ihmisten ilmaiseksi jakamaa osaamista tärkeäksi kokemalleen asialle. Siitä syntyy sen itseisarvo.

Esimerkiksi liikuntakerho saa tavoitella viihteellisyyttä siinä missä urheilullisuuttakin: ihan omien intressiensä mukaan. Ihmisten soisi myös hakeutua niihin halujen – ei siis vallitsevan korkeimman moraalikäsityksen – mukaan.

Jos väki ei halua enää tehdä vapaaehtoistyötä toistensa hyväksi, vika tuskin on vapaaehtoisissa, vaan enemmänkin kollektiivisissa odotuksissa. Yksittäisen kerhon odotetaan tuntuvan hyvältä, sen edellytetään olevan oikeamielinen, ja tarjoavan vieläpä välitöntä hyötyä.

Tosielämässä on kuitenkin tilanteita, joissa hyöty päihittää hyvän, hyvä oikean, väärille asioille nauretaan ja tappio tuntuu pahalta. Sitä on olla ihminen ja kuulua yhteisöön.

Järjestöjen työntekijät kokevat pahaa mieltä eriarvoisuuden lisääntymisestä. Silti vapaaehtoistyöltä vaaditaan eriarvoistavia kaupallisia otteita. Näkyvyyttä halutaan yhä vain lisää, joten mainoskampanijoista luodaan kohtuuttoman koskettavia. Kylmät numerot ohittavat humaanit mittarit.

Tämä korostaa niiden teemojen merkitystä, jotka ovat jo valmiiksi pinnalla ja haluttavia, eli järjestöjen kaunopuheiden hyödynnettävissä. Unohtuu, että elämää ja erilaisia haluja on myös somen ja julkisten trendien ulkopuolellakin. Esimerkiksi filosofia on marginaaliharrastus, joka ei ole trendikäs. Aitoja lahjakkuuksia on vaikea löytää mukaan, koska adekvaatti filosofia on vaikeaa. Mutta kuten sanottu, meitäkin on.

Miten käy vapaehtoistyölle jatkossa? Halutaanko enää tehdä toisillemme aitoa yhteistä hyvää, vai koulutetaanko vain lisää velvollisuudentuntoisia vapaaehtoisia isojen järjestöjen ilmaiseksi työvoimaksi runoiltuja strategioita toteuttamaan?

Koskettavat narratiivit vetoavat empatiakykyisiin, mutta millä hinnalla? Draaman kanssa tulee olla tarkkana. Kaikki ei ole jatkuvasti tärkeää. Vapautuneella luovuudellakin on paikkansa tässä yhteiskunnassa.

Maksimaalinen näkyvyys ei ole lupaus onnesta, hyvää on olemassa tappioista huolimatta, emmekä me ole aina niin oikeamielisiä, kun itse luulemme, tai edes perillä haluistamme.

Joonas Lehtinen

yhdistysaktiivi

Salo