Kirja-arvostelu: Finlandia-palkittu Sarvijumala on täsmäkirjoitettu lukuhaluttomille teinipojille

Magdalena Hai: Sarvijumala. Otava. 162 s. Äänikirjan lukija Miiko Toiviainen.

”Sarvijumalan kallosta kasvaa kymmenkärkinen sarvikruunu, josta roikkuu naavaa ja repaleista nahkaa. Sen kädet on luisevat ja tummat, sormet kuin oksan karahkat. Monikerroksinen viittaa näyttää kasvaneen sen päälle. Lahosienen haju pistelee iholla.”

Jos yläkoulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat laatisivat ohjeen, jonka mukaan kirjoitettaisiin nuortenromaani houkuttelemaan lukuhaluttomat teinit kirjojen ääreen, lopputulos vastaisi melko tarkkaan Magdalena Hain Sarvijumalaa.

Kirja on ohut, reippaasti alle parisataasivuinen. Sen nimi on arvoituksellinen ja Karin Niemen suunnittelema ulkoasu parahultaisen selkäpiitä karmiva. Luvut ovat napakoita, ja niissä on runsaasti luontevasti soljuvaa dialogia.

Minäkertoja Lauri on 17-vuotias lukiolainen, ja miljöönä on pieni varsinaissuomalainen maalaistaajama Turun kyljessä. Tapahtumat etenevät ripeästi, ja vähitellen mukaan tulee todella pelottavia ja oikeasti ällöjä kauhuelementtejä, mutta perustana on nuorten arkea, iloja ja suruja, ihastumisia, rakastumisia ja kunnon annos kuumottavaa seksiäkin.

Lauri herää sairaalassa pahan auto-onnettomuuden jälkeen. Elämältä on kadonnut turvallinen pohja muutamassa sekunnissa. Hän itse on loukkaantunut vakavasti, äiti on kuollut ja isä koomassa.

Äidin siskon perhe ottaa Laurin toistaiseksi luokseen toipumaan ja odottamaan isänsä heräämistä. Poika kamppailee ristiriitaisten tunteiden paineissa. Äidin kuolema on kauhea järkytys, ja suruun sekoittuu katumusta sekä syyllisyyttä. Isää pitäisi mennä katsomaan niin kauan kuin koronarajoitukset sen sallivat, mutta pelottaa.

Sitten pellonlaitaan ilmestyy sarvipäinen hahmo ja Lauri alkaa nähdä omituisia painajaisia. Unet eivät kauaa pysy unina, vaan pian Lauri huomaa näkevänsä Sarvijumalan ja muitakin omituisia olentoja myös hereillä ollessaan. Mitä hänelle oikein tapahtuu?

Kun Lauri ensimmäisiä kertoja saa kampeuduttua Niko-serkkunsa turvin ulos talosta, hän tapaa Vilja-Maarian, itseään muutamaa vuotta vanhemman ihanan nuoren naisen.

Pian Lauri tajuaa, että myös tyttö näkee peurakalloisen Sarvijumalan ja kuolleita. Eikä se ole mikään hyvä juttu, sillä Vilja-Maarian kuollut äiti ei todellakaan ole mikään rakastava hempeä haamu. Jotain on tehtävä, ennen kuin äiti vie tyttärensä mukanaan.

Magdalena Hai sai Sarvijumalasta vuoden 2023 Lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon, eikä syyttä. Se on todellinen kirjoittamisen taidonnäyte. Taiten rakennettu hallittu kokonaisuus toimii erinomaisesti kaikilla mittapuilla.

Tarina on koukuttava, mutta viihdyttävän pinnan varjossa käsitellään osoittelematta uskomaton kirjo ajankohtaisia asioita ja nuorten elämän ikuisia suuria kysymyksiä. Silti Hai onnistuu olemaan myös hykerryttävän hauska!

Sarvijumalaa voi lämpimästi suositella kaikille yli 13-vuotiaille lukujoille, mutta mikään lastenkirja se ei ole.