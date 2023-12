Ensimmäisenä adventtina kirkko puetaan valkoiseen, koska valkoinen on kirkossa suurten juhlapäivien väri. Sen jälkeen väritys vaihtuu paaston väriin eli violettiin tai siniseen, sillä alkaa joulua edeltävä adventtipaasto.

Kuusjoen kirkossa on tänä sunnuntaina eli toisena adventtisunnuntaina ensimmäistä kertaa virallisesti käytössä uudet siniset tekstiilit. 200-vuotiaalle kirkolle on teetetty juhlavuoden kunniaksi omat kirkkotekstiilit, joista viimeiset ovat nyt valmistuneet.

– Sinisiä tekstiilejä käytetään vain adventtipaaston aikana ja marianpäivänä, sillä sininen on myös Mariaa symboloiva väri, kertoo Kuusjoen aluekappalainen Suvi Laaksonen.

Useimmissa Suomen kirkoissa käytetään adventtipaaston aikana violetteja tekstiilejä. Siniset kirkkotekstiilit ovat harvinaisempia, ja esimerkiksi Salon seurakunnassa niitä on Kuusjoen lisäksi vain Halikossa.

Violetti on katumuksen, odotuksen ja parannuksen väri. Myös sininen symboloi katumista ja odotusta. Violettia käytetään adventtipaaston lisäksi pääsiäistä edeltävänä paastonaikana ja hiljaisella viikolla.

Kuusjoen kirkossa on nyt sekä siniset että violetit kirkkotekstiilit. Violetit aiotaan ottaa käyttöön tuhkakeskiviikkona, suuren paaston alkaessa.

– Suuri paasto on enemmän katumussävytteinen, kun taas adventtipaasto on kepeämpää ja iloisempaa odotuksen aikaa. Jouluaattona siniset tekstiilit vaihtuvat valkoisiin, joita pidetään kirkossa aina loppiaisen yli. Poikkeuksena välissä on tapaninpäivä, jonka väri on punainen. Punainen viittaa marttyyrien muistamiseen, uskon todistamiseen ja marttyyrien vereen, Laaksonen selittää.

Salon seurakunta tilasi Kuusjoen kirkkoon omat yksilölliset kirkkotekstiilit maskulaiselta tekstiilitaiteilijalta Silja van der Meeriltä. Aiemmin Kuusjoella on ollut käytössä tehdasvalmisteiset tekstiilit.

Nyt Silja van der Meer on saanut valmiiksi lähes puolitoistavuotisen urakkansa. Hän on tehnyt Kuusjoen kirkkoon alttaria reunustavan antependiumin, lukupulpetin ja saarnastuolin kirjaliinat sekä papin stolan viidessä kirkkovuoden värissä. Lisäksi hän on suunnitellut papin kasukan ja kalkkiliinan.

Van der Meer on suunnitellut kaikki tekstiilit itse ja valmistanut ne raakasilkistä. Kuviot hän on tehnyt käsin kirjomalla ja applikoimalla.

Tekstiilisarja on valmistettu punaisena, valkoisena, vihreänä, violettina ja sinisenä. Ensimmäisenä valmistui punainen sarja, joka otettiin käyttöön helluntaina. Viimeisinä valmistuivat violetti ja sininen sarja, jotka suunnittelija toimitti Kuusjoelle tällä viikolla.

– Kun tekstiilit on tehnyt käsin, pieteetillä, niihin on laittanut aika paljon sydäntään. Luovuttamisessa on pientä haikeutta, taiteilija myöntää.

– Samalla minulle on kunnia-asia saada jättää kädenjälkeni kirkkoihin.

Silja van der Meer on ottanut tekstiilien värit Kuusjoen kirkon alttaritaulusta. Sinisen sarjan pohjaväri toistaa kirkon kattoon maalattua tähtitaivasta.

Jokaisessa värisarjassa on omat symboliset kuvionsa, joihin van der Meer on saanut innoitusta Kuusjoen maisemista ja kristillisestä symboliikasta. Violetissa sarjassa hän on kuvannut ristin juurella levittäytyvää kivikkoa. Kivikon päällä kiemurtelee elämän merkki, sitkeä villiviini.

– Kivet ovat ihmisten murheita ja painolastia, jotka voi jättää ristin juurelle, hän kertoo.

Sinisessä sarjassa toistuvat samat kivet, mutta pääosassa ovat kaislat ja vene. Vene on seurakunnan vertauskuva.

– Vene on rantautunut ja odottaa. Kaisla kuvaa nöyrää ihmistä, joka haluaa hyvää toisille. Alttarin peittävässä antependiumissa vielä suuremmassa osassa on tähtitaivas, sama joka esiintyy kirkon katossa, van der Meer kuvailee.

Van der Meer on itse papin tytär, ja kirkollinen elämä ja symboliikka ovat hänelle tuttuja. Hän toivoo, että voi tekstiileillään auttaa kirkkoa toteuttamaan tehtäväänsä.

– Mielestäni taiteen tarkoitus kirkossa on väräyttää ihmisessä jotakin, jotta hän tulisi myös kuunnelleeksi paremmin, taiteilija kiteyttää.

Suvi Laaksonen antaa uusille kirkkotekstiileille täyden kiitoksen.

– Tavoitteena on, että ne kestävät sukupolvelta toiselle. Kuusjoen kirkon 300-vuotisjuhlien alla tulevat polvet voivat sitten miettiä, pitääkö tekstiilit uusia, hän hymyilee.