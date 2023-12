Kohutoimiston isännöimiä asuntoja myyty väärin tiedoin Somerolla – puolen miljoonan putkiremontti pimitetty

Kohuisännöinnin jäljiltä paljastuu yhä uusia väärinkäytösten muotoja Somerolla. Ison kerrostaloyhtiön putkiremontin tarve on ollut tiedossa pitkään ja urakkaa on käsitelty hallituksen kokouksissa, mutta sitä ei ole merkitty isännöitsijäntodistuksiin, joita on annettu yhtiöstä parin viime vuoden aikana asuntoja ostaneille. Tieto lähestyvästä remontista puuttuu myös taloyhtiön pitkän tähtäimen PTS-suunnitelmasta.

Osa parin viime vuoden aikana päätetyistä asuntokaupoista olisi jäänyt tekemättä tai ainakin niitä olisi harkittu pidempään ja neuvoteltu alemmasta kauppahinnasta, jos ensi vuoden alusta alkavasta putkiremontista olisi kerrottu ostajille rehellisesti.

Viime vuonna Asunto-osakeyhtiö Someron Härkätiestä asunnon ostanut eläkeläinen kertoo, ettei pysty selviytymään remontin takia maksettavaksi tulevasta useiden satojen eurojen suuruisesta pääomavastikkeesta nyt, kun maan hallitus aikoo poistaa omistusasujien asumistuen. Hänellä on asuntolainaakin jäljellä vielä 11 000 euroa.

Eläkeläisen saamassa isännöitsijäntodistuksessa ei mainittu sanallakaan lähestyvää puolen miljoonan euron putkiremonttia, vaikka taloyhtiön hallitus oli käsitellyt sitä kokouksissaan.

Osakas haluaisi myydä asuntonsa, mutta välittäjä ei suostu ottamaan sitä myyntiin. Kiinteistönvälittäjä oli joulunalusviikolla todennut, ettei ota asuntoa myyntiin, jos remontin lainaosuutta ei ole ensin maksettu pois. Eläkeläinen suree, ettei voi antaa asuntoaan pois edes ilmaiseksi ja siirtyä vuokralle.

Asiasta itkien kertova osakas pelkää, että edessä on maksukyvyttömyys ja ulosotto. Hän olisi halunnut puhua asiasta taloyhtiön yhtiökokouksessa, mutta sanoo olleensa liian järkyttynyt siellä esille tulleista asioista.

Useammat asunnon taloyhtiöstä viime vuosina ostaneet tuntevat tulleensa petkutetuiksi. He ovat luottaneet saamiinsa asiakirjoihin, jotka ovat olleet virheellisiä.

Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan yli puolen miljoonan euron putkiremontista tulee esimerkiksi kaksion ostaneiden maksettavaksi arviolta 8 000 euroa. Se on prosentuaalisesti huomattava osuus heidän maksamansa kauppahinnan päälle, sillä kerrostaloasuntojen hintataso on Somerolla alhainen. Kolmion omistaja kertoo maksavansa remontista noin 13 000 euroa.

Osakkaat ihmettelevät taloyhtiön tapaa hoitaa asioita. Salon Seudun Sanomien saamien tietojen mukaan taloyhtiön tililtä on tehty tänä vuonna perusteettomia käteisnostoja yli 500 euron edestä ja maksettu jopa kalastusyhdistyksen jäsenmaksuja.

– Hyvästä hallintotavasta ei ole tietoakaan. Taloyhtiön puheenjohtaja ei ole myöntänyt väärinkäytöksiä. Edellisessä yhtiökokouksessa hallitus vakuutti kaiken olevan kunnossa ja ettei epäselvyyksiä ole, huomauttaa valtakirjalla yhtiökokouksessa osakasta edustanut henkilö.

Hän sanoo hallituksen puheenjohtajan kertoneen, että taloyhtiön hallitus päätyi vaihtamaan isännöitsijää osakkaiden painostuksesta. Petoksista ja kavalluksista epäilty tilitoimisto vaihdettiin lokakuussa toiseen.

Viime yhtiökokousta oli kutsuttu vetämään ulkopuolinen puheenjohtaja.

– Hallitusta ei saatu vaihdettua, mutta pankin vaihto sujui ongelmitta. Tammikuussa alkavaan putkiremonttiin tarvittiin lainaa ja luottamus vanhaan pankkiin oli mennyt.

1970-luvun alussa valmistuneen kahden kerrostalon, noin 60 asunnon taloyhtiössä on tehty putkiremontti viimeksi vuonna 1997. Asunto-osakeyhtiössä tehdyt ja tulevat remontit vaikuttavat asunnonostajien ostopäätökseen.

– Ensimmäiset tulevaan remonttiin liittyneet putkirikot olivat tapahtuneet vuonna 2021, yhtiökokousedustaja kertoo.

Hän sanoo, että hänen edustamansa osakas ei halunnut alkaa selvittää kaupanpurkua, vaikka mittava remontti oli pimitetty kaupanteossa.

– Osakkaille on tärkeää, että talossa on liikkumisen vaivattomaksi tekevä hissi.

As Oy Someron Härkätien hallituksen puheenjohtaja on Merja Oras.

– Minä en kommentoi Salon Seudun Sanomille yhtään mitään, hän sanoo asiasta kysyttäessä.

SSS tavoitti myös kohun keskellä olevan tilitoimiston yrittäjän. Hänkään halua ei kommentoida tapahtunutta.

ASUNTOKAUPAN ASIAKIRJA: Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus sisältää kaikki keskeiset tiedot taloyhtiön historiasta, taloudellisesta tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista korjauksista.

Todistusta tarvitaan, kun asuntoa myydään tai vuokrataan ja kun haetaan lainaa.

Isännöitsijä vastaa todistuksen oikeellisuudesta.

Asuntokaupoissa isännöitsijäntodistus saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha.

Asunnonostajan kannattaa selvittää taloyhtiössä tehdyt, tekeillä olevat ja suunnitellut korjaukset aikatauluineen.

Ostajan on syytä tietää, paljonko taloyhtiössä maksetaan hoito- ja mahdollisia pääomavastikkeita sekä paljonko taloyhtiöllä on lainoja, mihin tarkoitukseen ja mikä on huoneiston osuus lainoista.

Lähde: Isännöintiliitto

TOIMITTAJAN NÄKÖKULMA

Totuutta vai kiiltokuvaa?

Isännöinnin vakavat rikosepäilyt ovat vaikea pala joillekin somerolaisille päättäjille. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.) arvostelee Salon Seudun Sanomia omilla valtuutetun Facebook-sivullaan. Hän toivoo julkaisussaan tiedotusvälineiltä kivoja ja iloisia juttua, jotka saavat lukijan hyvälle tuulelle.

Varjus moittii Salon Seudun Sanomia negatiivisesta uutisoinnista ja siitä, kuinka lehti nostaa esille ikäviä asioita ”kuukausitolkulla ilkeän kautta”. Hän kehottaa somerolaisia menemään ”ilon kautta”.

Kaupunginvaltuuston joulukuun kokouksessa puolestaan vasemmalta laidalta toivottiin Salon Seudun Sanomilta positiivista näkökulmaa juttuihin.

Isännöinnin rikosepäilyt ovat tuoneet syksynä aikana sadoille asukkaille valtavan huolen ja murheen siitä, mitä oman taloyhtiön rahoille on tapahtunut. Pahimmillaan asukkaat joutuvat miettimään, onko edessä vararikko ja oman asunnon menetys.

On vaikea ymmärtää, ettei näistä asioista saisi uutisoida, vaan niiden sijaan pitäisi keskittyä tekemään mukavia juttuja. Sellaista päättäjien määräämää positiivista, ikävät asiat kieltävää uutisointia löytyy muun muassa itärajan takaa. Onneksi elämme demokraattisessa Suomessa, jossa vapaa lehdistö on yhteiskunnan kulmakivi.