Koiransa kanssa ulkoilemassa ollut paimiolainen Hanna Tammi oli tulla ammutuksi Paimiossa sunnuntaina aamupäivällä. Tammi uskoo, että hänen vierestään viuhahtanut luoti oli lähtöisin jahdissa olleen metsästäjän kivääristä.

Tammi lähti noin kello 11 aikaan kävelylle Ilttulan lähellä sijaitsevalle vakioreitillensä, joka kulkee osittain peltojen ja Särälähteen metsän lävitse. Metsään päin kävellessään hänet ohitti auto, jonka kuljettaja tervehti häntä käden heilautuksella. Autossa olleet kaksi metsästysasuihin pukeutunutta henkilöä nousivat autosta ja jatkoivat matkaansa kävellen metsään päin.

Tammen mukaan henkilöillä ei ollut päällään huomioliivejä, minkä vuoksi hän ajatteli heidän olevan vain kävelyllä metsästysvaatteissa.

– Jatkoin matkaani koiran kanssa, kunnes vastaan tuli oranssiin huomioliiviin puettu mäyräkoira. Kauempaa kuului toisen koiran haukunta. Ne ajoivat selvästi riistaa takaa, ja totesin, että käynnissä on jahti.

Tammi jatkoi matkaansa eteenpäin kahden pellon ohitse.

– Peltoaukean ohitse kävellessäni kuulin, kuinka pääni ohitse viuhahti luoti. Automaattisesti aloin odottaa laukausääntä, joka kuului noin 1,5–2 sekunnin kuluttua takavasemmalta.

Tammi ei lamaantunut luodista, sillä hän kertoo työskennelleensä useita vuosia Puolustusvoimissa sekä olleensa rauhanturvaajana monissa eri sodissa ja kriisialueilla.

– Viimeinen reissuni rauhanturvaajana oli Syyriassa, jossa tehtävänäni oli toimia sotilastarkkailijana ja laskea viiveitä, iskemiä ja laukauksia, Tammi kertoo.

Tammen laskelmien mukaan laukaus ammuttiin noin puolen kilometrin päästä.

– Kun ääni kulkee noin 330 metriä sekunnissa tuossa kelissä, niin laukaus on ammuttu noin 500-600 metrin päästä.

Tammen mukaan näkyvyys paikalla oli hyvä.

– Oli pilvistä eli aurinko ei häikäissyt. Tuulta ei ollut. Olin pukeutunut kirkkaaseen toppatakkiin. Todennäköisesti peura on juossut Särälähteen metsästä pellolle ja joku on laukaissut ilman, että katsoo lainkaan vaara-aluetta. Satuin suoraan ohiammutun laukauksen linjalle eli täysin aukean pellon yli on ammuttu ihmistä kohti, Tammi hämmästelee.

Tammella ei ollut puhelinta mukanaan. Kotiin päästyään hän teki asiasta sähköisen rikosilmoituksen ja soitti asiasta hätäkeskukseen.

– On käsittämätöntä, että sunnuntaikävelyllä sinut voidaan ampua Suomessa. Ymmärrän, että kriisialueella näin voi sattua, mutta en halua, että minut ammutaan täällä. Sen verran metsästysseuroilla pitäisi olla rotia, että katsovat mitä tekevät.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Tuomas Järvenpää vahvistaa, että poliisi tutkii kyseistä tapausta. Poliisi kävi paikan päällä ja osalliset ovat tiedossa. Järvenpään mukaan paikalla oli sunnuntaina aamupäivällä laillinen metsästys. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua epäiltynä vaaran aiheuttamisena.

– Siellä on laillisesti oltu metsästysasioissa. Poliisi tutkii nyt onko siellä tapahtunut vaaratilanne. Molemmilla osapuolilla on oma kertomus tapahtuneesta, ja nyt poliisi selvittää sitä.

Tutkinnan alkuvaiheessa poliisi ei kommentoi tapausta enempää.