KOK purkaa Venäjän ja Valko-Venäjän sulun yksilölajeissa – joukkuelajeissa panna jatkuu

Kansainvälinen olympiakomitea KOK sallii yksilölajeissa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluun olympialaisiin. Maiden urheilijat voivat kilpailla kansainvälisissä tapahtumissa ”neutraaleina urheilijoina” ilman kansallistunnuksia.

Lisäehtona on, etteivät urheilijat ole tukeneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Olympiakelpoisuus edellyttää myös sitä, etteivät urheilijat ole työsuhteessa maiden puolustusvoimiin tai turvallisuuspalveluihin.

Joukkuelajeissa Venäjän ja Valko-Venäjän sulku jatkuu ennallaan.

KOK:n johtoryhmä ilmoitti päätöksestään perjantaina järjestön nettisivuilla. Päätös koskee myös Pariisin ensi vuoden kesäolympialaisia.

KOK kertoi tiistaina, että joukko kansainvälisiä lajiliittoja ja kansallisia olympiakomiteoita on vaatinut Venäjän ja Valko-Venäjän kilpailuoikeuksien palauttamista.

Lajiliittojen suhtautuminen asiaan on vaihdellut lajeittain. Esimerkiksi tennis on koko ajan sallinut maiden edustajien pelaamisen neutraaleina urheilijoina. Esimerkiksi yleisurheilu on ollut ankaran sulun kannalla.

Venäjä ei piittaa olympiarauhasta

Ukraina ilmaisi jo torstaina huolensa Venäjän ja Valko-Venäjän sulun purkamisesta. Maan varaurheiluministeri Matvi Bidnyin mielestä tuore vaatimus antaa kuvan, että KOK välttelee vastuutaan ”olympialaisten oikeudenmukaisuuden varjelemisesta”.

– Kuten presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi: ”Kaikkien venäläisten urheilijoiden neutraali lippu on tahrattu verellä”, Bidnyi sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Bidnyi muistutti vuosien 2008, 2014 ja 2022 sotatoimista.

– Muistutan teitä, että Venäjä on ainoa maa, joka on rikkonut olympiarauhaa kolmesti. He (venäläiset) eivät kunnioita olympiahengen perusarvoja: erinomaisuutta, kunnioitusta ja ystävyyttä. Me sen sijaan kunnioitamme puolueettomuuden periaatetta, mutta puolueettomuus on mahdollista vain rauhan aikana, Bidnyi jatkoi.

Useat lajit sulkivat venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen kansainvälisiin urheilukilpailuihin, kun Venäjä aloitti viime vuoden helmikuussa täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Monet lajit ovat myöhemmin höllänneet rajoituksiaan.

Kansainvälinen paralympiakomitea IPC päätti jo syyskuussa, että venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden sallitaan osallistua ensi vuoden paralympiakisoihin neutraaleina urheilijoina.

Pasi Rein